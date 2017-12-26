Поклонская решила декриминализировать шпионские средства в быту: обзор прессы

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Почему Медведеву предрекают долгое премьерство; что перестанут писать на этикетках спиртных газированных напитков; по какой причине провалилась миссия депутатов Госдумы в КНДР. О чем пишет пресса, рассказывает в обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Из «Российской газеты» узнал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская решила реабилитировать себя в глазах общественности после дурнопахнущей анекдотической истории с «Матильдой» и придумала законопроект, согласно которому запрещается привлекать к уголовной ответственности за использование шпионских средств – то есть, всего того, что позволяет тайно следить за объектом. Правда, использовать их можно только в быту. Например, можно будет следить за козой, за прочей домашней живностью. Или за мужем. Но только своим. Слежение за чужим уже будет подпадать под статью УК.

По словам Поклонской, цель законопроекта в том, чтобы «оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества».

Скорее бы кинорежиссер Учитель еще какой фильм про царя сочинил, чтоб было чем депутату Поклонской заняться.

Напишут же такое

Далее у нас «Аргументы неделi», где пишут о том, что Медведев еще долго будет премьером, потому что нравится президенту Путину. Пишут, что, несмотря на маску «плюшевого мишки», председатель кабинета министров – очень жесткий руководитель.

Еще здесь о провале миссии депутатов Госдумы в Северную Корею, где им ясно указали на место, которое Госдума должна занимать. То есть никакого вмешательства в свою политику руководство КНДР не приемлет.

Ну а еще о том, что в ближайшее время перестанут на всех спиртных газированных напитках писать, что это шампанское, вводя тем самым в заблуждение любителей этого напитка. Теперь будут конкретно называть напиток своим именем. Правда, у меня возникает вопрос: а если это слово не совсем цензурное?

Очень интересно

В «Амурской правде» обратил внимание на материал, который написала Яна Колода – он о тамбовском Центре детского творчества. Вы узнаете, что дети там собирают самые настоящие гоночные автомобили (правда, очень маленькие); что в радиопеленгации (то есть в «охоте на лис») они запросто посоревнуются с профессиональными спортсменами; что умеют даже пользоваться лобзиком (интересно, много ли их сверстников знают, что это такое?) В общем, есть повод порадоваться за тамбовских школьников.

Также в номере

Еще о чем рекомендую прочесть, так это о французе Иве Чалоине, который на своем велосипеде держит путь на полюс холода – на Оймякон. Газета напомнила, что 60-градусные морозы там – обычное явление. Каждый день 61-летний путешественник преодолевает по 40 километров, а на отдых тратит целых пять часов в сутки. Жаль, не рассказывается, где велосипедист ночует и чем питается, не мерзнут ли у него руки и что там еще может замерзнуть… Но, думаю, сделано это специально, для дальнейших публикаций.

На посошок

В «Комсомольской правде» пишут о том, что Путин сыграл в хоккей на Красной площади, что Набиуллина снялась в клипе – спела песенку, а Зюганов примерил на себя роль Дэн Сяопина. То есть, каждому нашлось дело по душе.

Я же обращаю ваше внимание на статью «Почему советский Новый год приносил людям больше счастья». Почему спецэффектов много, еды много, питья много, всего много. А вот счастья… Нда… Статья большая, всю пересказывать не буду, скажу лишь, что в сухом остатке: радости в жизни мало, почти всё деньгами стали мерить.

Еще во всех газетах пишут про предстоящие выборы президента. Но после того, как так называемая «Справедливая Россия» решила не выдвигать своего кандидата, эти выборы перестали быть таковыми хотя бы внешне – что уж тратить на них время обзора?! Вы согласны?