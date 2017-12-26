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Поезд Кисловодск – Тында насмерть сбил женщину

Поезд Кисловодск – Тында насмерть сбил женщину
Фото: omskgazzeta.ru

Пассажирский поезд № 98 Кисловодск – Тында насмерть сбил молодую женщину. Это произошло вечером 23 декабря на девятом километре перегона Омск – Московка, пишет «Вечерний Омск».

Машинист поезда заметил на железнодорожных путях человека. Он начал подавать звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Под колеса состава попала 31-летняя женщина. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Портал отмечает, что погибшая – жительница города Калачинск Омской области. Она страдала хроническим заболеванием, при котором человек порой теряет ориентацию в пространстве. При этом она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте порталу сообщили, что по факту гибели женщины проводится проверка. Трагедия не повлияла на расписание движения пассажирских поездов, задержек не было.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • pith0n

    pith0n
    19 минут назад

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