Поезд Кисловодск – Тында насмерть сбил женщину

Фото: omskgazzeta.ru

Машинист поезда заметил на железнодорожных путях человека. Он начал подавать звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Под колеса состава попала 31-летняя женщина. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Портал отмечает, что погибшая – жительница города Калачинск Омской области. Она страдала хроническим заболеванием, при котором человек порой теряет ориентацию в пространстве. При этом она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте порталу сообщили, что по факту гибели женщины проводится проверка. Трагедия не повлияла на расписание движения пассажирских поездов, задержек не было.