Из-за ветра в Амурской области похолодало: прогноз погоды на 26 декабря
26 декабря в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Дует северо-западный порывистый ветер со скоростью 2-7, временами до 8-13 метров в секунду. Температура составит минус 20-25 градусов, местами – около минус 30.
В Благовещенске сегодня без осадков. Северо-западный ветер разовьет скорость до 8-13 метров в секунду. Уличные термометры покажут 20-22 градуса ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.
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