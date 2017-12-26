Прибытие в Благовещенск авиарейса из Южно-Сахалинска задерживается на 9 часов

Фото: ross-tur.ru

Во вторник, 26 декабря, в Благовещенск значительно позже обычного прибудет авиарейс из Южно-Сахалинска. Задержка составит более 9 часов.

Рейс ИЕ-4526 авиакомпании «Аврора» должен был прибыть в столицу Приамурья сегодня в 08:50. Теперь его ожидают в 18:00. В пресс-службе благовещенского аэропорта ИА «Амур.инфо» сообщили, что задержка связана с непогодой в Южно-Сахалинске.

Позже отправится и обратный рейс Благовещенск – Южно-Сахалинск. Ожидается, что он вылетит сегодня в 18:50.