Виталий Мутко решил покинуть пост президента Российского футбольного союза

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Заявление Мутко стало неожиданностью. Этот пункт не был включен в повестку. Еще несколько дней назад несколько изданий сообщили о больших кадровых переменах в РФС, но тогда эту информацию всячески опровергали.

«Я обратился к исполкому. Сейчас очень большие нападки на российский спорт. Все это очень политизировано, и мы не видим серьезных причин для таких нападок. У нас не было никакой государственной программы покрывательства допинга. Мы проделали колоссальную работу, выполнили все. Вдруг появляются два новых критерия. Мы готовы и дальше продолжать работу. 46 спортсменов были отстранены. На наш взгляд, ни одного факта так и не было доказано. Эти решения, на наш взгляд, не совсем корректны, но это решение МОК», – заявил Виталий Мутко.

Виталий Леонтьевич сообщил, что свою пожизненную дисквалификацию в МОК он планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде. Покинуть должность президента РФС он решил на время разбирательств. Это не отставка, пояснил Мутко, а именно приостановление работы на то время, пока будут длиться разбирательства. Обязанности президента будет исполнять генеральный директор организации Александр Алаев.