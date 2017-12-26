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сегодня, 07:31 8

Виталий Мутко решил покинуть пост президента Российского футбольного союза

Виталий Мутко решил покинуть пост президента Российского футбольного союза
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Должность президента Российского футбольного союза временно покидает Виталий Мутко. Он заявил об этом во время итогового заседания исполкома организации в Доме футбола, сообщает «Российская газета».

Заявление Мутко стало неожиданностью. Этот пункт не был включен в повестку. Еще несколько дней назад несколько изданий сообщили о больших кадровых переменах в РФС, но тогда эту информацию всячески опровергали.

«Я обратился к исполкому. Сейчас очень большие нападки на российский спорт. Все это очень политизировано, и мы не видим серьезных причин для таких нападок. У нас не было никакой государственной программы покрывательства допинга. Мы проделали колоссальную работу, выполнили все. Вдруг появляются два новых критерия. Мы готовы и дальше продолжать работу. 46 спортсменов были отстранены. На наш взгляд, ни одного факта так и не было доказано. Эти решения, на наш взгляд, не совсем корректны, но это решение МОК», – заявил Виталий Мутко.

Виталий Леонтьевич сообщил, что свою пожизненную дисквалификацию в МОК он планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде. Покинуть должность президента РФС он решил на время разбирательств. Это не отставка, пояснил Мутко, а именно приостановление работы на то время, пока будут длиться разбирательства. Обязанности президента будет исполнять генеральный директор организации Александр Алаев.

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#политика #спорт

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Комментарии
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  • Торквемада

    Торквемада
    2 часа назад

    Вот же гнида, как цепляется за кресло.Приостановил он "деятельность". Хмырь каких еще поискать. Как раз после гарантированного провала сборной по футболу на чемпионате с чистой "совестью" заявит - "Не виноватый я, рвите Алаева" Наибесполезнейшее существо.

  • варварав

    варварав
    2 часа назад

    Ушел бы раньше и не прокакали бы олимпиаду. А сейчас чего уж все уже сделано. Или специально все построил? Вот же засланец запада. Сталина на Мутко—предателя нет.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Под суд !

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    1 час назад

    ОДНИМ СЛОВОМ МУДКО

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Еще бы всю питерскую шоблу с собой забрал...

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Решил... мафиоза

  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    неужели кого-то интересует такая ерунда?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    Расстрелять!

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