После выборов видно будет: прогнозы на рынке недвижимости в 2018 году

Благовещенские агентства делают прогнозы, каким в плане продаж жилья будет новый, 2018 год. Движение на рынке недвижимости зависит от нескольких факторов. Некоторые эксперты даже привязывают цены и спрос к грядущим президентским выборам.

Ожидается, что после нового года традиционный предновогодний всплеск активности на рынке недвижимости чуть поутихнет. Полное затишье в амурских агентствах не прогнозируют. Интерес со стороны покупателей будет обусловлен, по словам специалистов, в первую очередь, доступными ипотечными кредитами, как это было и в 2017 году. За год ставки снижались пять раз, пока не достигли значений ниже 9 % – впервые за последние 10 лет, подчеркнули в одной из фирм.

В 2018 году дальневосточникам и вовсе обещают кредиты от 3 % . Молодым семьям с детьми государство планирует субсидировать процентную ставку свыше шести процентов – на три и пять лет, в зависимости от количества детей. Что касается цен, то в среднем квадратный метр и так ежегодно прибавляет по 2-3 тысячи рублей, говорят специалисты. Сказывается удорожание строительных материалов и их доставки. Немалую роль играет и спрос. Закон рынка недвижимости нерушим: чем больше спрос, тем выше цена.

«Предполагаю, что спрос будет расти в связи с тем, что объемы строительства уменьшаются, а ипотечные ставки снижаются… Затишья на рынке не будет, просесть рынок не может. Вопрос цены за квадратный метр можно будет обсуждать в следующем году, в зависимости от того, подтвердятся ли прогнозы по увеличению спроса и от того, какая будет инфляция, так как инфляция скажется на стоимости строительных материалов», – рассказал Давид Асатрян, руководитель агентства недвижимости.

«Точно сказать нельзя, рынок пока нестабилен, в 2018 году примерно уже можно будет понимать. На данный момент мы цены пока оставляем без изменений. В любом случае цены будут расти, поскольку, согласно поправкам к федеральному закону, застройщик обязан страховать своих дольщиков от недостроя и от не вовремя сданных домов в страховых компаниях, которые аккредитованы в Центробанке. И еще, теперь все застройщики будут отчислять средства в фонд защиты дольщиков. То есть если застройщик объявляет себя банкротом, то из этого фонда выделяют денежные средства для поддержки дольщиков. С 1 октября закон вступил в силу. Там от каждой проданной квартиры полтора, по-моему, процента идут отчисления. В принципе, это дополнительные расходы себестоимости жилья для застройщика. Поэтому цены за квадратные метры будут только подрастать», – прокомментировала Ирина Фильченко, начальник отдела продаж строительной компании.

Как правило, по словам специалистов, дорожать квадратный метр начинает к лету. Согласно коэффициенту сезонности, пиковые месяцы в продаже недвижимости наступают с середины сентября и продолжаются до конца декабря. Ощутимые колебания цен при этом начинаются уже в июне.

В одном из агентств недвижимости осторожно отметили, что ситуация на рынке жилья будет во многом зависеть от того, как долго будут действовать льготные ипотечные предложения. Поэтому, говорят, более-менее точный прогноз в этом направлении можно будет строить только после президентских выборов в марте 2018 года.

«Все прогнозы упираются в выборы президента, после них, скорее всего, что-то будет, а что именно, никто не берется сказать. Сейчас процентные ставки низкие, все делается для того, чтобы людям предоставить возможность по низким ставкам приобрести жилье. Если эта возможность закончится, то соответственно и ситуация на рынке будет другая. Это мое субъективное мнение», – сказал один из специалистов агентства.

По последним данным Амурстата, за третий квартал 2017 года квадратный метр жилья в области на первичном рынке стоил почти 52,5 тысячи рублей, на вторичном – почти 51 тысячу 300 рублей. Таким образом, к аналогичному периоду 2016 года новое жилье подорожало почти на 1,5 %, а вторичное почти на 1 % стало дешевле.

В Благовещенске, по данным одного из застройщиков, стоимость квадрата в новостройке микрорайона была в 2017 году в среднем 48-50 рублей, в городе – 58-60 рублей за квадрат.

Что касается спроса, то, по данным одного из агентств, наибольшей популярностью в 2017 году пользовались небольшие 1-, 2-комнатные квартиры, стоимостью от 1 миллиона 600 тысяч рублей до 2,5 миллиона. По сравнению с 2016 годом, чаще брали недорогую «вторичку». В компании это связали с тем, что ипотечные ставки в 2017 году на первичное и вторичное жилье практически сравнялись. Тогда как в 2016 году ставки на первичное жилье были гораздо ниже.

Еще одна причина выбора в пользу готовых квартир – страх вкладывать деньги в недострой. Слишком много было отрицательного опыта с долгостроями за последние годы.