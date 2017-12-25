Городской дом культуры объявил конкурс праздничного печенья

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В Городском доме культуры начались новогодние утренники. Здесь детям показывают музыкальную сказку с игровой программой «Мотя и Дед Мороз». После сказки ребята встречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кроме того, в преддверии новогоднего представления на городской площади в Доме культуры продолжается семейный конкурс «Рождественское чудо». Каждый может приготовить праздничное печенье. В доме культуры выберут самое вкусное и красивое.

«Главная цель этого конкурса – это популяризация наших традиций, повышение интереса к нашей культуре, к нашему быту, к нашим русским исконным традициям. Печенье можно приготовить всей семьей и принести в Городской дом культуры. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Городской администрации и ГДК. Конкурс проводится уже второй год в преддверии Рождества. Итоги подведут во время праздника на площади Ленина 6 января», – рассказала режиссер Городского дома культуры Олеся Семенова.