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Белогорские студенты играют в настольный теннис на приз Деда Мороза

Белогорские студенты играют в настольный теннис на приз Деда Мороза

Соревнования по настольному теннису на приз Деда Мороза прошли в Амурском многофункциональном центре профессиональных квалификаций. Борьба идет не за оценку в журнале, а за приз, поэтому, чтобы одержать победу, спортсмены к соревнованиям готовились в течение месяца.

Тренироваться перед соревнованиями приходилось после занятий. Полсотни ребят не пожалели на это времени и сил. Студенты первого курса – чтобы обыграть старшекурсников и стать чемпионами, а студенты старших курсов – чтобы повторить триумф прошлых лет.

«В прошлом году занял второе место. Соперники сложные. В том году один был сложный, в этом году их больше», – рассказал студент Егор Рякшин.

Такой турнир для студентов Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций стал традиционным. Проводят его седьмой год подряд. И каждый раз среди юношей и девушек находится много желающих поучаствовать.

«Это стало доброй традицией, поэтому мы проводим такой турнир из года в год. Команды получают приз: три сладких пирога. Ну а Дед Мороз их, соответственно, им вручает», – рассказала преподаватель физкультуры Лариса Ерёмушкина.

За такое приятное вознаграждение студенты готовы соревноваться в настольном теннисе несколько раз в год, а не только в преддверии Нового года. Это помогает немного отвлечься от учёбы и надолго заряжает хорошим настроением.

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#Белогорск #спорт

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