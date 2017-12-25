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25декабря
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сегодня, 19:44 0

В Приамурье идет проверка температуры в домах

В Приамурье идет проверка температуры в домах
Фото: moydom.media

В Инстаграм губернатора Амурской области поступили 136 обращений граждан с жалобами на нарушение теплового режима. Жилищная инспекция Амурской области с органом муниципального жилищного контроля проводит проверку температуры в 70 квартирах тех домов области, по которым был указан полный адрес.

«Проверка осуществляется согласно предоставленным гражданами адресам. Если амурчане не указали номер квартиры, то осуществить проверку невозможно, – отметил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. – Поэтому каждого обратившегося в Инстаграм гражданина просим предоставить информацию с указанием точного адреса, номера квартиры и контактного телефона в директ min_zkh_amur или по телефону горячей линии ГЖИ 8(4162)77-34-00».

Списки адресов можно посмотреть в новостной ленте министерства ЖКХ на сайте правительства области, сообщает пресс-служба ведомства.

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#ЖКХ

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