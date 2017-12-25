Рубрика «Мой год» на «Альфа-канале»: корреспондент Виктория Сытенко

Телекомпания «Альфа-канал» запустила рубрику «Мой год», в которой каждый журналист подводит итоги уходящего года. Корреспондент Виктория Сытенко расскажет о главных событиях года с ее точки зрения. Она поделится переживаниями и эмоциями, которые у журналиста новостей обычно остаются за кадром.

«2017-й для меня – год открытий, преодоления себя и плодотворной работы. За это время в новостях вышло около 200 моих сюжетов и почти столько же других материалов. В первую очередь вспоминается прыжок с парашютом.

Это был, пожалуй, самый отчаянный поступок. Не то, что на работе – в жизни. На моральную подготовку и инструктаж – пара часов. И в небо! Там за этот год я побывала трижды, когда снимала отчаянных парашютистов. Честно, страшно было не столько за них, сколько за себя. Сидеть в самолете рядом с пилотом – тот еще адреналин. А совсем недавно летала в Архару. Там давали старт нефтеперекачивающей станции.

Подготовка ко второму пуску с космодрома Восточный – одна из значимых съемок. Событие как-никак историческое. Снимать, как ракету готовят к старту, пришлось до рассвета, при 30-градусном морозе. И, кстати, 37-метровый "Союз 2-1.б", который вот-вот должен был стартовать в космос, вблизи показался не таким уж огромным.

А еще была первая встреча с главой государства. Мы наблюдали, как закладывали фундамент газоперерабатывающего завода под Свободным. Признаюсь, наконец-то взглянуть на человека, которого всю жизнь видел только по телевизору, – волнующий момент. Близко к президенту нас, конечно, не подпустили. Пришлось стоять поодаль.

Второй раз увидеть президента удалось в Москве – на железнодорожном съезде. Как развиваются российские железные дороги, каковы перспективы и планы на будущее, а главное – что от этого получит Амурская область, – вот какие новости мы привезли из столицы. А еще праздничное настроение, которое подарила нам Москва.

За этот год я побывала в двух десятках городов и сел области. Например, ездили в гости к героям телемарафонов "Крылья". А потом в прямом эфире делились успехами нынешнего телемарафона, на котором удалось собрать около миллиона рублей.

Еще в этом году мы следили за успехами амурских фермеров. Делали экскурс в историю Благовещенска – вспоминали, как работала спичечная фабрика и кто на ней трудился, расследовали, почему стерли с лица Земли Вознесенское кладбище, а однажды, увлеченные работой, чуть не провалились под лед.

Это был мой первый год работы в новостях. Поэтому многое для меня было впервые. Я вела рубрику "Спорт" и рассказывала, как можно провести выходные. В новом году будем рассказывать о новых событиях. Надеюсь, они будут такими же запоминающимися».