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«Эхо Москвы в Благовещенске»: Амурский краеведческий музей в уходящем году

«Эхо Москвы в Благовещенске»: Амурский краеведческий музей в уходящем году

Во вторник, 26 декабря, гостем утреннего эфира «Эха Москвы в Благовещенске» станет заведующая экскурсионным отделом Амурского краеведческого музея Марина Боевец. Она расскажет ведущим Алексею Воскобойникову и Михаилу Мирофанову, как развивался музей в уходящем году.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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