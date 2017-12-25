Журналисты выясняли, за кого проголосуют амурчане на выборах президента

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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О своем желании избираться уже заявили около 30 человек. Это Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Алексей Навальный и другие. Корреспонденты «Альфа-канала» узнавали, за кого будут голосовать благовещенцы.

«За кого? За Путина! – заявила женщина в возрасте. – Потому что Путин более-менее. Остальные, не знаю как. Нужен мужчина сильный! А что там Ксения Собчак!».

«За коммунистов, конечно! Потому что это наши!» – считает мужчина.

«За Путина, наверное, – менее убежденно высказалась жительница Благовещенска. – Потому что он такой стабильный лидер. Признанный, в общем-то, во всем мире. Конечно, должна быть оппозиция – вот так у нас сложилось. Думаю, со временем у нас всё наладится».

«Нет желания. Против всех. Против! Нет, я ни за кого голосовать не буду», – категорично высказался молодой человек.

«Собчак, наверное, – не конкурент действующему президенту. Я думаю, вряд ли. Выходит, Путин победит. Если бы жизнь была хорошая, я думаю, ничего страшного в этом бы не было. А плохо у нас – безработица большая, пенсии маленькие. Я думаю, сами видите всё», – рассуждает житель Благовещенска.

«Владимир Жириновский? Нет! Он говорит хорошо, но может такое сказать, что не очухаешься», – считает женщина.

«Владимир Путин победит однозначно. А дальше – лучшая жизнь. Если, конечно, мы все будем принимать в этом участие. Тогда будет лучше только. Мне кажется, он единоличный лидер. Чтобы у него была какая-то оппозиция в этом деле – думаю, нет», – уверен молодой человек.