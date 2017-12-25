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Журналисты выясняли, за кого проголосуют амурчане на выборах президента

Журналисты выясняли, за кого проголосуют амурчане на выборах президента
Фото: Subsidii.net

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О своем желании избираться уже заявили около 30 человек. Это Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Алексей Навальный и другие. Корреспонденты «Альфа-канала» узнавали, за кого будут голосовать благовещенцы.

«За кого? За Путина! – заявила женщина в возрасте. – Потому что Путин более-менее. Остальные, не знаю как. Нужен мужчина сильный! А что там Ксения Собчак!».

«За коммунистов, конечно! Потому что это наши!» – считает мужчина.

«За Путина, наверное, – менее убежденно высказалась жительница Благовещенска. – Потому что он такой стабильный лидер. Признанный, в общем-то, во всем мире. Конечно, должна быть оппозиция – вот так у нас сложилось. Думаю, со временем у нас всё наладится».

«Нет желания. Против всех. Против! Нет, я ни за кого голосовать не буду», – категорично высказался молодой человек.

«Собчак, наверное, – не конкурент действующему президенту. Я думаю, вряд ли. Выходит, Путин победит. Если бы жизнь была хорошая, я думаю, ничего страшного в этом бы не было. А плохо у нас – безработица большая, пенсии маленькие. Я думаю, сами видите всё», – рассуждает житель Благовещенска.

«Владимир Жириновский? Нет! Он говорит хорошо, но может такое сказать, что не очухаешься», – считает женщина.

«Владимир Путин победит однозначно. А дальше – лучшая жизнь. Если, конечно, мы все будем принимать в этом участие. Тогда будет лучше только. Мне кажется, он единоличный лидер. Чтобы у него была какая-то оппозиция в этом деле – думаю, нет», – уверен молодой человек.

Просмотров всего: 845

#выборы #российская власть

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    всеобьемливающий опрос

  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    голосуем за путина убиваем дальше россию и самое главное что люди даже не понимают этого

  • Vlad73

    Vlad73
    2 часа назад

    Rak900голосуем за путина убиваем дальше россию и самое главное что люди даже не понимают этого


    Так каждый день зомбируют население. Инфляции растет, но со слов Набиулиной населению это только кажется, растущие цены на топливо, следом все поползет,кроме зарплат, население реально нищает.

  • LanaM

    LanaM
    2 часа назад

    А за кого вы предлагаете голосовать? Неужто за психа Навального или глупышку собчачку? Надеюсь, с ума ещё большинство не выжило...

  • full

    full
    2 часа назад

    LanaM

    А за кого вы предлагаете голосовать? Неужто за психа Навального или глупышку собчачку? Надеюсь, с ума ещё большинство не выжило...



    К сожалению, выжило. Поэтому голосуют за воров.

  • Metalica

    Metalica
    2 часа назад

    В общем, прям таки печальная какая то ситуация с мышлением у населения страны. Какие то скажем очень серьезные сбои происходят в процессе мышления. Как можно не понять главную, но такую простую истину. - Замешанные в предательстве, геноциде населения, в глобальном разворовывании недр страны, в присвоении народного имущества личности, ни за что на свете не сдадут власть добровольно, при помощи каких то там выборов. Хотя бы из соображений опасения за свою жизнь, свободу и награбленные миллиарды.

    Сложно представить себя вором и бандитом или скажем пиратом захватившим какой то остров и в течении четверти века издевавшимся над местным населением? Представили? А теперь представьте, что вы, допускаете возможность каких то там честных выборов, понимая, что пришедший к власти местный добрый папуас, первым делом вздернет вас на пальме и раздаст все награбленное вами всему населению острова? Почувствовали себя идиотами? Так чего же вы считаете идиотами засевших в кремле?

  • варварав

    варварав
    2 часа назад

    Пора Едро на вилы. Бензин подорожал, налоги самые высокие, экологию угадии, зарплаты мизер. В шею Единоросов и их лидера гнать. Не можешь ср не мучай пятую точку.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Хоть один бы достойный кандидат был... Или старые маразматики и обманщики или овальный с лошадкой. Выбор то отсутствует, вот и проголосуют за путина

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Вновь идиотский опрос. Хотя, он наглядно показывает как обработано наше общество и просто туповат наш народ. Все и так знают, что голосовать особо не за кого, но это и не повод нестись ставить галочку на некую навязанную стабильность. Не удивительно даже, почему ВВП набирает такой процент всегда.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Gangstarr

    Хоть один бы достойный кандидат был... Или старые маразматики и обманщики или овальный с лошадкой. Выбор то отсутствует, вот и проголосуют за путина



    Если выбора нет - то его нет. Без вариантов.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    будет второй тур

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Братеев

    будет второй тур



    Ты о чем ... на этих выборах даже первого тура не будет. Не для кого не секрет, кто следующий царь!

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Хватит выть. В 90-ые захотели? Я не хочу! На фиг такую демократию, какую нам хотят опять навязать собчачки и провальные. Я помню цены в миллионах и такую же инфляцию, на фоне развала в армии, сельском хозяйстве и во всем другом, на фоне красивых речей и "любви" к России всех ведущих "демократических" стран.

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Аксюта

    Хватит выть. В 90-ые захотели? Я не хочу! На фиг такую демократию, какую нам хотят опять навязать собчачки и провальные. Я помню цены в миллионах и такую же инфляцию, на фоне развала в армии, сельском хозяйстве и во всем другом, на фоне красивых речей и "любви" к России всех ведущих "демократических" стран.



    Ну тут как повезет - если нефть не упадет ниже 20 баксов, то в девяностые точно не вернемся...

  • Андэр

    Андэр
    1 час назад

    А есть ли смысл идти на выборы?

  • Андэр

    Андэр
    1 час назад

    Говорят что Путин уже в мае кому-то встречу назначил

  • full

    full
    1 час назад

    Сейчас уже тридцати баксов за баррель хватит.

  • Maikl

    Maikl
    54 минуты назад

    Ужас как людям мозги промыли... не видят очевидных вещей.... как можно поддерживать, того, кто довел страну до нищества...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    54 минуты назад

    АксютаХватит выть. В 90-ые захотели? Я не хочу! На фиг такую демократию, какую нам хотят опять навязать собчачки и провальные. Я помню цены в миллионах и такую же инфляцию, на фоне развала в армии, сельском хозяйстве и во всем другом, на фоне красивых речей и "любви" к России всех ведущих "демократических" стран.


    Я вас сильно удивлю, страна в 90-е летит паровозом, народ нищает и звереет. Скоро богатых начнут на улицах резать.

  • Елена2

    Елена2
    50 минут назад

    Так больше не за кого голосовать , один Путин остаётся , хорошо что до 18 лет голосовать нельзя , а то бы точно ксюша президентом стала . Я однозначно за Путина буду голосовать

  • Саймон

    Саймон
    47 минут назад

    Елена2

    Так больше не за кого голосовать , один Путин остаётся , хорошо что до 18 лет голосовать нельзя , а то бы точно ксюша президентом стала . Я однозначно за Путина буду голосовать



    Елена, в стране с населением 150 млн. человек не за кого голосовать????

    А вы никогда не задумывались ... почему?

  • Саймон

    Саймон
    46 минут назад

    Что то Гыги долго нет на ветке .... методички перечитывает, что ли?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    37 минут назад

    Саймон
    Елена2

    Так больше не за кого голосовать , один Путин остаётся , хорошо что до 18 лет голосовать нельзя , а то бы точно ксюша президентом стала . Я однозначно за Путина буду голосовать



    Елена, в стране с населением 150 млн. человек не за кого голосовать????

    А вы никогда не задумывались ... почему?


    А она головой ест и еще пьет))).

  • Флегматичный

    Флегматичный
    27 минут назад

    Maikl

    Ужас как людям мозги промыли... не видят очевидных вещей.... как можно поддерживать, того, кто довел страну до нищества...



    Вот как раз таким как ты мозги госдеп и промыл. Слава Богу 86% людей, которые поддерживают Путина, адекватно мыслят. Я жил в 90-е. нахрен такую Россию, которая пиндосам кланяется, живет в реальной нищете, зато "демократичная". Лучше "Мордор", зато суверенная страна, и жизнь достойная. А кто ноет - тот просто бездельник! Сейчас всяко лучше, чем при любой другой власти в России. ТОЛЬКО ПУТИН, И НИКАКИХ АНАЛЬНЫХ!

  • mp2mp

    mp2mp
    24 минуты назад

    "Так больше не за кого голосовать , один Путин остаётся , хорошо что до 18 лет голосовать нельзя , а то бы точно ксюша президентом стала .

    "Я однозначно за Путина буду голосовать" - Вот так мыслит пол страны точно, и мы ещё удивляемся как он набирает свои %. Печально

  • Саймон

    Саймон
    19 минут назад

    Флегматичный



    Вот как раз таким как ты мозги госдеп и промыл. Слава Богу 86% людей, которые поддерживают Путина, адекватно мыслят. Я жил в 90-е. нахрен такую Россию, которая пиндосам кланяется, живет в реальной нищете, зато "демократичная". Лучше "Мордор", зато суверенная страна, и жизнь достойная. А кто ноет - тот просто бездельник! Сейчас всяко лучше, чем при любой другой власти в России. ТОЛЬКО ПУТИН, И НИКАКИХ АНАЛЬНЫХ!



    Смотри выше, стабильность зависит не от Путина, а от стоимости сырья на мировом рынке (газ, нефть и т.д.).

    А что реально зависит от Путина, так это стабильность разворовывания бюджета страны и безнаказанность чиновников.

  • full

    full
    1 минута назад

    Не, ну разосраться с половиной мира, это конечно же стабильность. Слава Путину!

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