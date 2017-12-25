Эвакуация и хранение на штрафстоянке задержанных машин подорожают в Приамурье

Фото: amic.ru

С 1 января 2018 года в Амурской области начнут действовать новые базовые уровни тарифов, касающиеся перемещения и хранения задержанного транспорта на специализированных стоянках. Информация появилась на сайте управления государственного регулирования цен и тарифов региона.

Базовые уровни тарифов (с учетом НДС) выросли по меньшей мере в восьми населенных пунктах. Рост коснулся Благовещенска, Тынды, Циолковского, Шимановска, Завитинска, Сковородина, а также села Ивановка Ивановского района и поселка Магдагачи.

В Благовещенске с 1 января 2018 года перемещение одной единицы задержанного транспорта на штрафстоянку обойдется в 1 951 рубль (сейчас 1 883 рубля). В Тынде за это придется отдать 1 871 рубль (сейчас 1 806), в Шимановске – 2 900 (2 639), в Завитинске – 2 896 (2 779), в Сковородине – 3 361 (3 206), в Ивановке – 2 781 (2 623), в Магдагачи – 2 334 (2 267).

Подорожает и хранение задержанного транспорта на штрафстоянках. В Благовещенске с 1 января 2018 года час хранения транспорта категории B обойдется в 63 рубля (сейчас 62 рубля), в Тынде – 90 рублей (сейчас 87), в Циолковском – 45 (43), в Шимановске – 56 (52), в Завитинске – 55 (52), в Сковородине – 64 (62), в Ивановке – 107 (103), в Магдагачи – 49 (47).

Начальник управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области Ольга Личман пояснила ИА «Амур.инфо», что базовые уровни тарифов выросли в пределах индекса инфляции.