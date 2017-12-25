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В Благовещенске в час пик на Калинина перевернулась машина (видео)

В Благовещенске в час пик на Калинина перевернулась машина (видео)

Обновлено: 18:59

Ранним вечером в понедельник, 25 декабря, произошла серьезная авария с участием сразу нескольких автомобилей. Один из них перевернулся. ДТП случилось в час пик на улице Калинина рядом с Пролетарской, где в это время оживленное движение. Образовался затор, особенно со стороны центра.

Как сообщают очевидцы, авария произошла в начале шестого часа вечера. В ней участвовали как минимум три автомобиля. У всех повреждения достаточно серьезные, но одна из машин вследствие столкновения даже перевернулась на крышу.

«Машины перекрыли две полосы по обеим сторонам дороги. Из-за этого возникла большая пробка, особенно со стороны города. Пострадавших мы не заметили, но на место происшествия прибыла скорая помощь, а также полиция и спасатели», – рассказал очевидец.

Другие очевидцы в соцсетях сообщают, что водитель перевернувшейся машины находился в сильном алкогольном опьянении. Во время оформления он заснул в патрульной машине.

Просмотров всего: 3435

#ДТП #транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • aleks04

    aleks04
    3 часа назад

    Корректоры.Вы есть на амур.инфо???????? Почему такая безграмотность?

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Судя по заголовку, пьян был не только водитель перевернувшейся машины.

  • Немо

    Немо
    3 часа назад

    Вижу, что не меня одного достала небрежность и безграмотность данного ИА...

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Да уж, пробка была нехилая! Как же достала эта пьянь за рулём!

  • Arbuz2009

    Arbuz2009
    26 минут назад

    Вот же петух. Надо быть таких п...сом, ехать выпивший. Когда уже будут садить только за факт того, что выпил и сел за руль? Сильно много этих уродов в городе стало

  • paravis

    paravis
    15 минут назад

    aleks04

    Корректоры.Вы есть на амур.инфо???????? Почему такая безграмотность?



    А что такое "корректор", спросили на АИ :)

Показать все (6) Обсудить на форуме
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