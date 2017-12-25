В Благовещенске в час пик на Калинина перевернулась машина (видео)

Обновлено: 18:59



Ранним вечером в понедельник, 25 декабря, произошла серьезная авария с участием сразу нескольких автомобилей. Один из них перевернулся. ДТП случилось в час пик на улице Калинина рядом с Пролетарской, где в это время оживленное движение. Образовался затор, особенно со стороны центра.

Как сообщают очевидцы, авария произошла в начале шестого часа вечера. В ней участвовали как минимум три автомобиля. У всех повреждения достаточно серьезные, но одна из машин вследствие столкновения даже перевернулась на крышу.

«Машины перекрыли две полосы по обеим сторонам дороги. Из-за этого возникла большая пробка, особенно со стороны города. Пострадавших мы не заметили, но на место происшествия прибыла скорая помощь, а также полиция и спасатели», – рассказал очевидец.

Другие очевидцы в соцсетях сообщают, что водитель перевернувшейся машины находился в сильном алкогольном опьянении. Во время оформления он заснул в патрульной машине.