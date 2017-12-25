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«Кто сказал "гав"?»: история самого известного в Приамурье пса Дружка

«Кто сказал

В преддверии Года собаки «Альфа-канал» запускает цикл сюжетов о четвероногих друзьях человека под названием «Кто сказал "гав"?». Каждый день в течение недели корреспонденты будут рассказывать о непростых судьбах и подвигах амурских псов. Первая история повествует о собаке по кличке Дружок. Он стал известен во время наводнения 2013 года.

Самая известная собака Приамурья по-прежнему целыми днями охраняет участок во Владимировке. 13-летний Дружок живёт там один – хозяева приезжают покормить питомца два раза в день. Владельцы прославившейся собаки Елена и Владимир Андреевы дать интервью на камеру отказались – бывшие подтопленцы не хотят, чтобы их снова обвинили в жестокости по отношении к животному.

Собака семьи Андреевых прославилась во время наводнения 2013 года. Дружок продолжал охранять хозяйский дом, даже когда вода значительно поднялась. Находчивый пёс забрался на крыльцо и просидел несколько суток по шею в холодной воде. Фотографии отважного животного облетели не только местные, но и зарубежные СМИ.

Дружок в одночасье прослыл героем и стал символом наводнения 2013 года. Отважного охранника пригласили на программу «Пусть говорят» вместе с хозяевами. Затем руководство Первого канала решило увековечить собаку, поставив ей памятник. Идею поддержали амурские журналисты и помогли воплотить её в жизнь.

«Сюда приехал коммерческий директор Первого канала Пётр Шепин. Он впечатлился историей Дружка и захотел съездить к нему в гости. Ему очень понравился Дружок, потому что это действительно очаровательная собака. Он и говорит: "А может, мы установим памятник ему?" Это была его идея. Денежный вопрос взял на себя Первый канал. А "Амурская правда" взялась за организационные вопросы», – рассказала главный редактор сайта «Амурской правды» Марина Москалюк.

Памятник Дружку обошелся Первому каналу в 800 тысяч рублей. Его автор – амурский скульптор Николай Карнабеда. Бронзовую 400-килограммовую собаку установили на набережной Амура в августе 2015 года. На открытие памятника привели и самого виновника торжества.

Новый памятник быстро обрёл популярность у жителей и гостей Благовещенска. Его чешут за ушком или трут нос на счастье, загадывают желание. А пока бронзовый Дружок смотрит на Амур, Дружок настоящий следит за хозяйским огородом.

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#животные #жизнь

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Комментарии
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  • Ирэнио

    Ирэнио
    2 часа назад

    Чудо собака! аж до слёз...

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