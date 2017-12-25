В Благовещенске на несколько дней перекроют улицу Артиллерийскую

Фото: sarinform.com

С 26 декабря до 29 декабря для движения автотранспорта будет закрыт участок улицы Артиллерийской между Амурской и Зейской. В это время специалисты «Амурских коммунальных систем» будут устранять дефект на тепловых сетях.

Улицу перекроют во вторник, 26 декабря, в 8 часов утра. Ремонт согласован с управлением ЖКХ города Благовещенска. О проведении работ оповещены городская диспетчерская служба и ГИБДД. Об адресах и сроках временного прекращения теплоснабжения, население района будет оповещено дополнительно, через управляющие компании, сообщает пресс-служба АКС. Планируется, что улицу для движения откроют утром 29 декабря.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Василий Кленин