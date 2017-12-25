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25декабря
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сегодня, 17:23 2

В Благовещенске на несколько дней перекроют улицу Артиллерийскую

В Благовещенске на несколько дней перекроют улицу Артиллерийскую
Фото: sarinform.com

С 26 декабря до 29 декабря для движения автотранспорта будет закрыт участок улицы Артиллерийской между Амурской и Зейской. В это время специалисты «Амурских коммунальных систем» будут устранять дефект на тепловых сетях.

Улицу перекроют во вторник, 26 декабря, в 8 часов утра. Ремонт согласован с управлением ЖКХ города Благовещенска. О проведении работ оповещены городская диспетчерская служба и ГИБДД.

Об адресах и сроках временного прекращения теплоснабжения, население района будет оповещено дополнительно, через управляющие компании, сообщает пресс-служба АКС.

Планируется, что улицу для движения откроют утром 29 декабря.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Николай28регион

    Николай28регион
    1 час назад

    А без дефекта не могли трубы проложить !? Каждый год, одно и тоже. И именно зимой !!!!!!!

  • true_rus

    true_rus
    51 минута назад

    уточните кто из ГУКСа дал команду принять этот участок год назад. И спросить.. Ленина -Артилл раза три взрывали. Причем первый через месяц после того как асфальт уложили. Так работают и так принимают. В том числе и мэр, который приезжал на место порыва. Жалкое, беспомощное сборище высокостоящих чиновников.

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