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В Благовещенске открыли снежный городок

В Благовещенске открыли снежный городок

В Благовещенске 26 декабря официально начнет работу снежный городок на площади Ленина. В понедельник, 25 декабря, его осмотрели власти. Мэр города и губернатор области одними из первых оценили работу скульпторов, которые в этом году построили 22 снежных и 25 ледовых фигур, а также возвели восемь горок, в том числе и для взрослых.

На территории городка расположены каток с прокатом коньков, три детские горки, три горки средние и две большие горки, высота подъема которых более 5 метров. Установлена традиционная новогодняя ель, места общественного питания расположились в теплых палатках. Новшествами нынешнего сезона стало изменение подсветки катка, ледовых и снежных фигур.

Юные благовещенцы уже успели опробовать снежные сооружения. Не отстали от детей и местные власти. Предложение, от которого нельзя было отказаться, поступило от губернатора. По его просьбе одну из больших горок испытал начальник управления ЖКХ администрации города Сергей Казанцев.

Руководитель региона Александр Козлов поинтересовался у руководства администрации, были ли учтены ошибки прошлых лет в расположении горок, оборудовании катка, наличии коньков в прокате и достаточного количества столиков в точках общепита.

«В нынешнем году изменено расположение горок, ни одна горка не пересекается по оси с другой. Изменено расположение входов на каток, для того, чтобы не катающиеся на льду горожане не проходили по катку во время катания», – сказал Владимир Константинов.

Для того чтобы создать комфортные условия для катания на горках, ежедневно ранним утром их будут заливать водой.

Во время осмотра городка обсуждалось и проведение праздничного фейерверка. Помимо традиционного новогоднего салюта, который для жителей и гостей столицы Приамурья организует администрация Благовещенска, 31 декабря будет запущен фейерверк и с китайского берега реки Амур.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Тундра

    Тундра
    50 минут назад

    Чиновников во всех комбинациях и ракурсах на фото в избытке а вот из 47 снежных и ледовых фигур показано не больше десятка. Жителям города и области куда как интереснее было бы смотреть на сказку и тех кто ее выполнил. Резчиков и скульпторов сфотать не догадались?

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