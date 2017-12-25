С 1 января россиян, въезжающих на Украину, обяжут сдавать отпечатки пальцев

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Сначала система контроля начнет работать «в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами». Полностью контроль на всех пропускных пунктах введут с 1 января 2018 года – россияне должны будут сдавать отпечатки пальцев «и весь комплект биометрических данных», пересекая границу.

Зорян Шкиряк заметил, что системы контроля биометрических данных подключены к базам Интерпола и Евросоюза. Он не уточнил, чем это может грозить россиянам, въезжающим в Украину.

Украина объявила о вводе системы биометрического контроля для иностранцев, в том числе россиян, летом 2017 года. Речь о цифровой фотографии и отпечатках пальцев. Соответствующий указ был подписан президентом Петром Порошенко 30 августа.

В Госпогранслужбе Украины подчеркивали, что для поездки в страну необязательно предъявлять загранпаспорт с электронным чипом (на котором записана биометрическая информация), так как все необходимые данные снимают прямо на границе.

При этом для россиян пообещали ввести двойной контроль, обязав их заранее уведомлять МИД Украины о поездке.