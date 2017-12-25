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С 1 января россиян, въезжающих на Украину, обяжут сдавать отпечатки пальцев

С 1 января россиян, въезжающих на Украину, обяжут сдавать отпечатки пальцев
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

На границе Украины с Россией с 27 декабря начнет действовать система контроля отпечатков пальцев и других биометрических данных. Об этом в своем «Фейсбуке» написал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, передает Meduza.

Сначала система контроля начнет работать «в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами». Полностью контроль на всех пропускных пунктах введут с 1 января 2018 года – россияне должны будут сдавать отпечатки пальцев «и весь комплект биометрических данных», пересекая границу.

Зорян Шкиряк заметил, что системы контроля биометрических данных подключены к базам Интерпола и Евросоюза. Он не уточнил, чем это может грозить россиянам, въезжающим в Украину.

Украина объявила о вводе системы биометрического контроля для иностранцев, в том числе россиян, летом 2017 года. Речь о цифровой фотографии и отпечатках пальцев. Соответствующий указ был подписан президентом Петром Порошенко 30 августа.

В Госпогранслужбе Украины подчеркивали, что для поездки в страну необязательно предъявлять загранпаспорт с электронным чипом (на котором записана биометрическая информация), так как все необходимые данные снимают прямо на границе.

При этом для россиян пообещали ввести двойной контроль, обязав их заранее уведомлять МИД Украины о поездке.

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#Украина

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Комментарии
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  • Значит так

    Значит так
    4 часа назад

    Причастный оборот выделяется запятыми с двух сторон

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Въезжающих НА Украину.Это на "мове" они в Украину въезжают.

  • Asom

    Asom
    3 часа назад



    система контроля отпечатков пальцев и других биометрических данных



    Отпечатки пальцев не дам, а вот биометариала могу оставить им полное ведро.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    Запретите гастерам с сопредельной вьезд в" страну-агрессора"

    В чем проблема?

    Всех этих зробитчан с сопредельной-домой выдворить,пусть там скачут!

  • full

    full
    2 часа назад

    изoниaзидoм

    Запретите гастерам с сопредельной вьезд в" страну-агрессора"

    В чем проблема?

    Всех этих зробитчан с сопредельной-домой выдворить,пусть там скачут!



    Правильно. Пусть вернутся диверсантами, раз по другому не заработать.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    Наивно полагать,что сейчас там,среди гастеров,таких нет!

    ПОЛНОСТЬЮ закрыть границу для них и никаких к родне и за хлебушком!

    Полный контроль,сбор биометрическаих данных,обязать ежедневно делать отметки в ФМС,за невыполнение-пожизненно в ЧС!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    Плюс запрет на вьезд участникам всяких ато и тем упырям,кто их,военов света поддерживает!

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Сурово.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    Зато справедливо!Много ли к ним могут попасть тех,кто в базе данных миротворец?

    Трудно самим такую базу создать?Она есть,трибунал называется,вот от нее и пусть отталкиваются!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    Добавлю-мониторинг страниц в соцсетях всех приехавших якобы беженцев

    сухс,так вали туда,откуда пришел!

  • full

    full
    2 часа назад

    изoниaзидoм

    Добавлю-мониторинг страниц в соцсетях всех приехавших якобы беженцев

    сухс,так вали туда,откуда пришел!



    С какого года приезжих считать будем?

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Почему надо писать что отпечатки надо сдавать россиянам, когда такое правило Украина вводит для всех иностранцев?

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    И для бульбашей?

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