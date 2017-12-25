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В Приамурье стартовал областной чемпионат по картингу

В Приамурье стартовал областной чемпионат по картингу

В минувшее воскресенье, 24 декабря, в окрестностях Благовещенска прошел первый этап областного командного чемпионата по картингу. В соревнованиях приняли участие пять команд: четыре из областного центра, а в пятой объединились гонщики Белогорска и села Поздеевка.

«Раньше на соревнования ездили гонщики из Свободного и Завитинска, – рассказал главный судья чемпионата Андрей Фроленко. – Но в последе время там уже не занимаются картингом».

На ледовой трассе картингисты совершили 20 заездов. В итоге победу на первом этапе одержала благовещенская команда «Юность», в которую входят молодые гонщики, которым 16 и 18 лет. На втором месте – команда «Амур», а замыкает тройку лидеров «Мотор ДОСААФ» – все команды также из столицы Приамурья.

После Нового года сезон картинга продолжится – 14 января пройдет второй этап личного чемпионата Амурской области.

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#спорт #транспорт

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