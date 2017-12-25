Жителей Благовещенска приглашают встретить Новый год в храме

Фото: blaginform.ru

В ночь с 31 декабря на 1 января в двух православных церквях Благовещенска пройдут ночные богослужения. В них приглашают принять участие всех желающих амурчан.

В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (улица Красноармейская, 51/2) и в храме Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных (улица Горького, 133) в новогоднюю ночь будет похожее расписание. В 23:00 здесь пройдет таинство покаяния (исповедь), в 00:00 состоится божественная литургия. Исповедаться можно и заранее – на субботней или воскресной службе, сообщает «Благинформ».

В храме на Красноармейской, 51/2 после литургии помолятся мученику Вонифатию, небесному заступнику всех, кто страдает от алкоголизма, наркомании, игромании и других зависимостей, – именно в этой церкви хранится часть его святых мощей, а 1 января – как раз день памяти мученика Вонифатия по церковному календарю.

Прийти на молитву в храм на Горького, 133 можно будет и утром 1 января: в 10:00 здесь будет совершаться молебен с водоосвящением.

В остальных храмах Благовещенска в преддверии наступающего 2018 года будут совершаться новогодние молебны:

– в Благовещенском кафедральном соборе – 31 декабря в 17:00 (1 января храм закрыт на уборку);

– в церкви мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (улица Тополиная, 80) – 31 декабря в 17:00 (1 января храм также закрыт на уборку).