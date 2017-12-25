Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:13 6

Жителей Благовещенска приглашают встретить Новый год в храме

Жителей Благовещенска приглашают встретить Новый год в храме
Фото: blaginform.ru

В ночь с 31 декабря на 1 января в двух православных церквях Благовещенска пройдут ночные богослужения. В них приглашают принять участие всех желающих амурчан.

В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (улица Красноармейская, 51/2) и в храме Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных (улица Горького, 133) в новогоднюю ночь будет похожее расписание. В 23:00 здесь пройдет таинство покаяния (исповедь), в 00:00 состоится божественная литургия. Исповедаться можно и заранее – на субботней или воскресной службе, сообщает «Благинформ».

В храме на Красноармейской, 51/2 после литургии помолятся мученику Вонифатию, небесному заступнику всех, кто страдает от алкоголизма, наркомании, игромании и других зависимостей, – именно в этой церкви хранится часть его святых мощей, а 1 января – как раз день памяти мученика Вонифатия по церковному календарю.

Прийти на молитву в храм на Горького, 133 можно будет и утром 1 января: в 10:00 здесь будет совершаться молебен с водоосвящением.

В остальных храмах Благовещенска в преддверии наступающего 2018 года будут совершаться новогодние молебны:

– в Благовещенском кафедральном соборе – 31 декабря в 17:00 (1 января храм закрыт на уборку);

– в церкви мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (улица Тополиная, 80) – 31 декабря в 17:00 (1 января храм также закрыт на уборку).

Просмотров всего: 780

#праздники #религия

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Торквемада

    Торквемада
    6 часов назад

    Что за бред, за свой счет в Новый год слушать еврейские сказки от пузатых-бородатых смешно одетых мужчин, оказывающих населению посредственные магические услуги.

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    В пост? Чуждый для христианства праздник? В православной церкви?

    Вот уж... бабло не имеет принципов

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Хмык

    В пост? Чуждый для христианства праздник? В православной церкви?

    Вот уж... бабло не имеет принципов



    Хмык, ты что-ли уже опустился до чтения только названий статей?



    там же написано, что будут проводиться службы, причем здесь праздник Новый год?



  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    Иуд никто не принуждает идти в дом Божий, для чего подписываться к статье адресованной православным Христианам?

    Заголовок прочитали не открывая статьи, и проходите дальше! Торквемада,каждому свою дорожку, вы можете в ресторан в новогодний ночь идти, вас стройные бородатые Азербайджане веселить будут в два смычка после!

  • lev4ik

    lev4ik
    4 часа назад

    "Будут проводиться новогодние молебны",- черным по белому.

    На самом деле,"при чем тут праздник Новый год? "

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    В храме на Красноармейской, 51/2 после литургии помолятся мученику Вонифатию, небесному заступнику всех, кто страдает от алкоголизма, наркомании, игромании и других зависимостей

    Тьфу, блин. Лучше бы и не читал.

    А еще кто-то меня тут чернушником называл.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Городской дом культуры объявил конкурс праздничного печенья
Общество 8

Жители Февральска недовольны страшной новогодней елкой
Общество 8

На КПП появилась, а потом исчезла сосна, которая не понравилась местным жителям
Общество 3

В ОКЦ Дед Мороз с Алисой спасали Новый год в Расчудесье