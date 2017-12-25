Футболисты «Благовещенска» впервые никому не отдали свой кубок

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В столице Приамурья завершился турнир на кубок ФК «Благовещенск» по мини-футболу. Впервые в истории награду выиграл его учредитель – клуб «Благовещенск». В воскресенье, 24 декабря, на стадионе «Юность» в финальном матче он одержал победу над клубом «Свободный» – 5:0.

«Этот турнир по мини-футболу стал уже четвертым по счету. И мы вот только впервые взяли учрежденный нами же трофей. Спасибо командам за борьбу и участие. Спасибо городу и области за поддержку», – заявил организатор турнира и генеральный директор «Благовещенска» Владимир Семёнов.

Уступив «Благовещенску» в финале, «Свободный» занял второе место. Бронзовый призер турнира – «Динамо». Всего в турнире участвовали 10 команд.

В торжественной церемонии закрытия турнира и награждении его победителей и призеров принял участие губернатор Александр Козлов, сообщает пресс-служба ФК «Благовещенск».