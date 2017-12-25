Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:44 0

Футболисты «Благовещенска» впервые никому не отдали свой кубок

Футболисты «Благовещенска» впервые никому не отдали свой кубок
Фото: news-kmv.ru

В столице Приамурья завершился турнир на кубок ФК «Благовещенск» по мини-футболу. Впервые в истории награду выиграл его учредитель – клуб «Благовещенск». В воскресенье, 24 декабря, на стадионе «Юность» в финальном матче он одержал победу над клубом «Свободный» – 5:0.

«Этот турнир по мини-футболу стал уже четвертым по счету. И мы вот только впервые взяли учрежденный нами же трофей. Спасибо командам за борьбу и участие. Спасибо городу и области за поддержку», – заявил организатор турнира и генеральный директор «Благовещенска» Владимир Семёнов.

Уступив «Благовещенску» в финале, «Свободный» занял второе место. Бронзовый призер турнира – «Динамо». Всего в турнире участвовали 10 команд.

В торжественной церемонии закрытия турнира и награждении его победителей и призеров принял участие губернатор Александр Козлов, сообщает пресс-служба ФК «Благовещенск».

Просмотров всего: 444

#спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Белогорские студенты играют в настольный теннис на приз Деда Мороза
Спорт

В Приамурье стартовал областной чемпионат по картингу
Общество 5

Французский велосипедист-экстремал, побывавший в Амурской области, поедет в Оймякон (фото, видео)
Спорт 5

Международный хоккейный турнир «Кубок дружбы» прошел в Благовещенске