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На ремонт дорог в Приамурье в 2018 году потратят почти миллиард рублей

На ремонт дорог в Приамурье в 2018 году потратят почти миллиард рублей
Фото: smolensk-i.ru

Ремонт дорожной сети в муниципалитетах Амурской области обойдется в 1 миллиард рублей в 2018 году. Такое решение приняли в областном правительстве. О результатах дорожно-ремонтной кампании и планах на следующий год губернатору рассказал министр транспорта и строительства Андрей Тягло.

В 2017 году в Приамурье отремонтировали 373 километра дорог и 402 метра мостов. До конца года планируется ввести еще 10 километров дорог и более 485 погонных метров мостов.

«Сейчас ведется приемка документов по реконструкции подъезда к селу Нижние Бузули (Свободненский район) от автомобильной дороги "Амур". Одним из крупных объектов строительства стал участок 122-129 километр дороги Благовещенск – Свободный (Москвитинский перевал). Свободный – город президентского внимания, и для создания отлаженной инфраструктуры в 2018 году на этой трассе уже предусмотрено проведение работ на участке 90-96 километр, начнутся проектно-изыскательские работы на участке с 129 по 135 километры и с 47 по 63», – рассказал министр.

Качество ремонтных работ в некоторых муниципалитетах глава региона поставил под сомнение.

«Летом мы посещали Свободный, инспектировали дороги и не увидели, чтобы дороги в городе ремонтировались на должном уровне, считаю, что так работать нельзя, иначе мы будем ремонтировать дороги в Свободном каждый год. Учтите все ошибки», – сказал Александр Козлов.

В 2017 году в области отремонтировали более 223 километров дорог и 228 метров мостов регионального значения, а также свыше 150 километров дорог и 174 метра мостов муниципального. В целом на проведение работ муниципалитеты получили 950 миллионов рублей. На эти деньги, в том числе, обустроили около 8,7 километра пешеходных тротуаров, площадки для автобусных остановок протяженностью 150 метров, 560 метров парковочных стоянок, осветили 13 километров улично-дорожной сети и установили 96 светильников и 12 светофоров.

Некоторые участки вошли в план ремонта по обращениям амурчан. О проблемных участках люди рассказывали во время работы в населенных пунктах Открытого правительства. Так, отремонтировали объезд села Тамбовка, участки дорог на трассах Благовещенск – Гомелевка, Прогресс – Бурея – Новобурейский, Ивановка – Поздеевка.

«В 2014 году для приведения в нормальное состояние дорожной сети в городах и районах выделялось порядка 350 миллионов рублей, в 2015-м – 700 миллионов рублей. На протяжении 2016 и 2017 годов эта сумма составляет порядка 950 миллионов рублей. Мы видим, как изменился облик населенных пунктов региона, проводится освещение, устанавливаются светофоры и ремонтируются тротуары. Попрошу вас сохранить на том же высоком уровне финансирование для муниципалитетов на 2018 год. При распределении обязательно нужно учитывать мнение амурчан», – сказал губернатор области Александр Козлов.

В настоящее время отложена реконструкция некоторых участков, среди которых – подъезд к Магдагачи, часть работ тут сделана, но, так как началась активная доставка грузов, работы перенесли на будущий год. Остановлены работы и по реконструкции объезда Шимановска, так как тут тоже началась доставка грузов. В 2018 году работы будут проведены.

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#областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Animatrixxx

    Animatrixxx
    6 часов назад

    Нам дали миллиард, а на крымские дороги всю страну "выдоили" на 4,5 миллиарда...здорово же))

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    На днях был в Хэй-хэ и не мог понять чем наши дорожные организации хуже, почему так же нельзя укладывать асфальт на железобетонные плиты ?

    В советское время всё сваливали на неблагополучный суровый северный климат, но тут появился соседний город в восьмистах метрах от русской границе. Наводнение коснулось обе страны, но их дороги остались в хорошем состояние, а по нашим толь едешь толь плывешь, толь скачешь всё одно, как после артобстрела "ГРАД".

    Каждые пять лет по миллиарду, так и живем... закапывая деньги в асфальт.

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Хоть миллиард, хоть два - качества в последние годы совсем нет, максимум два года и волны, трещины...

  • true_rus

    true_rus
    47 минут назад

    "Не строить на века, осваивать ежегодно!" - вот их девиз.

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