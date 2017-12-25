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сегодня, 15:31 8

Жители Февральска недовольны страшной новогодней елкой

Жители Февральска недовольны страшной новогодней елкой
Фото: instagram.com/fevralsk_live

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница поселка Февральск Наталья. Она рассказала, что жители населенного пункта недовольны главной елкой, установленной в поселке в этом году. Дерево выглядит лысым и неопрятным.

К Новому году в Февральске местные власти установили живую елку. По словам Натальи, дерево появилось несколько дней назад и вызвало у всех местных жителей бурю эмоций. Странно выглядящее дерево активно обсуждают в социальных сетях, отпуская шутки: «Можно определить, где север, где юг»; «Нормальная елка, она болела, ее в расход и пустили. Нечего здоровые вырубать. Сейчас губы ей намажут, ресницы приклеят, патлы нарастят, и будет, как в лучших домах у Лондону и Парижу».

Дерево еще предстоит нарядить. Наталья говорит, что для этого объявили сбор елочных игрушек.

Амурчанка пояснила, что подобного вида елка в Февральске была и в прошлом году. Жители поселка сравнивают свое дерево с установленными в других населенных пунктах и приходят к выводу, что у них оно самое худшее.

Глава администрации Февральска Александр Жариков призвал жителей не делать преждевременных выводов и дождаться, когда елка приобретет окончательный вид.

«Елку только позавчера привезли, поставили ее в станину. Сегодня ее украшают, а конечный результат будет 27-го. У нас до 27-го по план-графику установка елки. Сегодня она наряжается игрушками, завтра – световыми гирляндами, и 27-го числа елка приобретет должный вид», – сказал глава корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Он также отметил, что центральная улица Февральска уже украшена к Новому году, а для детей оборудовали две снежные горки. Снежных или ледовых фигур в поселке в этом году не будет.

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#праздники

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    любимая власть-подарок

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    У них же живые стоят на заднем плане, не?

  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    Судя по комментарию главы администрации его уже пора менять. Человек явно засиделся.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Он выглядит лысым и неопрятным.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    56 минут назад

    ахахахах

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    17 минут назад

    А труда сколько еще вложить надо. Интересно сколько денег потрачено на привоз и покупку такой ели?

  • Саймон

    Саймон
    13 минут назад

    Ну это реально жесть ....

    Маленькие дети под такой елкой плакать будут!

  • Гыга

    Гыга
    5 минут назад

    Тюю! Это еще что. Вот где жесть!

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