Жители Февральска недовольны страшной новогодней елкой

Фото: instagram.com/fevralsk_live

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница поселка Февральск Наталья. Она рассказала, что жители населенного пункта недовольны главной елкой, установленной в поселке в этом году. Дерево выглядит лысым и неопрятным.

К Новому году в Февральске местные власти установили живую елку. По словам Натальи, дерево появилось несколько дней назад и вызвало у всех местных жителей бурю эмоций. Странно выглядящее дерево активно обсуждают в социальных сетях, отпуская шутки: «Можно определить, где север, где юг»; «Нормальная елка, она болела, ее в расход и пустили. Нечего здоровые вырубать. Сейчас губы ей намажут, ресницы приклеят, патлы нарастят, и будет, как в лучших домах у Лондону и Парижу».

Дерево еще предстоит нарядить. Наталья говорит, что для этого объявили сбор елочных игрушек.

Амурчанка пояснила, что подобного вида елка в Февральске была и в прошлом году. Жители поселка сравнивают свое дерево с установленными в других населенных пунктах и приходят к выводу, что у них оно самое худшее.

Глава администрации Февральска Александр Жариков призвал жителей не делать преждевременных выводов и дождаться, когда елка приобретет окончательный вид.

«Елку только позавчера привезли, поставили ее в станину. Сегодня ее украшают, а конечный результат будет 27-го. У нас до 27-го по план-графику установка елки. Сегодня она наряжается игрушками, завтра – световыми гирляндами, и 27-го числа елка приобретет должный вид», – сказал глава корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Он также отметил, что центральная улица Февральска уже украшена к Новому году, а для детей оборудовали две снежные горки. Снежных или ледовых фигур в поселке в этом году не будет.