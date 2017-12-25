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сегодня, 15:29 40

В Благовещенске резко подорожал бензин

В Благовещенске резко подорожал бензин
Фото: zrpress.ru

За минувшие выходные в Благовещенске поднялась розничная цена на бензин и дизельное топливо. Правда, повышение стоимости произошло не на всех автозаправках города. Изменения коснулись АЗС ННК и частично АЗС «Машина». Также цена с завтрашнего дня поднимется на АЗС «Амуртранснефть».

В компаниях, где подорожало топливо, объясняют это тем, что увеличилась закупочная цена продукта. Повышение себестоимости, соответственно, повлекло повышение розничной цены.

Заметнее всего перемены ощутились на АЗС ННК («Амурнефтепродукт»). Так, дизтопливо еще пару дней назад стоило 43 рубля (GreenEco – 44 рубля), теперь его цена составляет 44 рубля (GreenEco – 45). Бензин АИ-80 стоил 37 рублей, теперь – 37,80; АИ-95 стоил 41,60 рублей, теперь – 42,60. Стоимость АИ-98 составляла 44 рубля, сейчас – 45. Бензин АИ-92 стоил 39,40 рубля (GreenEco – 40,20), сейчас стоит 40,10 (GreenEco – 40,90).

На АЗС «Машина» сообщили, что у них дороже стало только дизельное топливо. Пару дней назад стоимость была 43,40 рубля, сейчас купить его можно за 44 рубля. Бензин не подорожал. Стоимость АИ-92 – 39,40 рубля, АИ-95 – 41,60, АИ-98 – 44,0, АИ-80 – 36 рублей.

Неизменной цена осталась на ДНК: АИ-80 – 37 рублей, АИ-92 – 39,90, АИ-95 – 41,90, АИ-98 – 44 рубля. На автозаправках АНК тоже не наблюдалось перемен в стоимости. АИ-92 стоит 38,90 рубля, АИ-95 – 41,0, дизтопливо – 43,50 рубля.

В компании «Амуртранснефть» сообщили, что в выходные цена на бензин и дизтопливо не увеличилась. Повышение произойдет 26 декабря. Уже завтра за дизтопливо придется отдать 44 рубля (сейчас 43). Бензин АИ-92 подорожает до 39,90 рубля (сейчас 39,40), АИ-95 – до 41,90 (сейчас 41,40), АИ-98 будет стоить 44,50 рубля (сейчас 44). Бензин АИ-80 не подорожает, его цена – 37 рублей.

Просмотров всего: 5827

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Комментарии
Показать все (40) Обсудить на форуме
  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    6 часов назад

    "Неизменной цена осталась на ДНК:..." Очень смешно! ДНК еще неделю назад цены подняли! Причем, если сейчас 92-й 39,90руб./л, то раньше 39,00 руб./л было.

  • dov3337

    dov3337
    6 часов назад

    Уже недели две вроде как подоражал

  • Аксюта

    Аксюта
    6 часов назад

    Готовятся видно к поднятию акцизов, репетиция...

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    6 часов назад

  • Belka_89

    Belka_89
    6 часов назад

    Голосуем за ЕДРо дальше

  • Мира

    Мира
    6 часов назад

    Однозначно за ЕДРосов. А то зарплаты куда девать?! Средняя по Благовещенску вона какая!

  • Торквемада

    Торквемада
    6 часов назад

    Путин и Сечин ваше все.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

  • HNIC

    HNIC
    4 часа назад

    Я ОБЕЩАЛ ВАМ, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ. МЫ - ПОБЕДИЛИ!

    56 рублей

  • Crasy

    Crasy
    4 часа назад

    А че местные кремлядешки скажут? гыга, нестеров, ау?

  • троль здесь

    троль здесь
    4 часа назад



  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    А вы на ветку про услуги такси зайдите

    Там одобрямс повышения цен на услуги такси на НГ

    Так и тут "люди" зарабатывают на НГ

  • wnw123

    wnw123
    3 часа назад

    Ну так сказать предвыборная кампания началась)))

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    3 часа назад

    Вот вам и выборы на носу вот и голосуй за сраную единую россию она вам поможет дожить до кондрата с таким ростом цен а что после праздников будет так тут вообще всё традиционно..

  • Люблю шоколадки

    Люблю шоколадки
    3 часа назад

    Кроме как пообсуждать никто ни на что не способен, до 50 рублей недалёко.

  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    Все нормально и закономерно ,а следующее повышение весной будет,а потом и осенью... А на ЖКХ традиционно в июне...Не привыкли ещё,пацаки )? Смотрите Кин дза дзу: "Наше правительство живёт на другой планете" (С)...

  • Блохер

    Блохер
    2 часа назад

    Прямо как дети малые! Еще в ноябре инфа прошла по узким каналам, что летом 45р за АИ-92 будем платить.

  • Блохер

    Блохер
    2 часа назад

    И опять виноват Путин и ЕдРо, кто же еще... А вы подойдите к зеркалу и посмотрите, там виноватого и найдете. Не нравится? Ну бывает...

  • не люблю

    не люблю
    2 часа назад

    ну наконец то хоть одна позитивная новость, а потом должно электричество подорожать, далее услуги жкх, медобслуживание, продукты, и квадратный метр, его стоимость хоть оторвется от себестоимости, экономика двинется вперед

  • Люблю шоколадки

    Люблю шоколадки
    2 часа назад

    Учитывая, что мой работодатель постоянно проводит подобные акции, подумываю ходить пешком почаще. Да только холодно блин сейчас!

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Ну хоть одна позитивная новость к новому году ...

  • ИТЛ

    ИТЛ
    2 часа назад

    Что то мне народу уже не вмоготу содержать слуг своих!

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    Блохер

    И опять виноват Путин и ЕдРо, кто же еще... А вы подойдите к зеркалу и посмотрите, там виноватого и найдете. Не нравится? Ну бывает...



    не виноваты они, они просто работают на олигархов, как те скажут так они и сделают им самим от этого сложнее жить не станет, а на жителей страны им наплевать

  • Саймон

    Саймон
    2 часа назад

    Блохер

    И опять виноват Путин и ЕдРо, кто же еще... А вы подойдите к зеркалу и посмотрите, там виноватого и найдете. Не нравится? Ну бывает...



    Виноват только народ, который до сих пор терпит Путина и его шайку у власти.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    а че еще такую картинку не вставляли?



  • Николай28регион

    Николай28регион
    1 час назад

    Ну и где ФАС ?!?!!?!? Которые будут проверять такси , завысят цены на перевозку ближе к новому году !

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    55 минут назад

    Не понимаю, почему бутылка минералки стоит дороже бензина? может минералку проще делать чем бензин?

  • oenesterov

    oenesterov
    33 минуты назад

    Люблю шоколадки

    Учитывая, что мой работодатель постоянно проводит подобные акции, подумываю ходить пешком почаще. Да только холодно блин сейчас!



    вся суть либерастии - ложь, ложь и еще раз ложь, в данном случае через фотошоп

  • oenesterov

    oenesterov
    32 минуты назад

    Наблюдаю

    Не понимаю, почему бутылка минералки стоит дороже бензина? может минералку проще делать чем бензин?



    кстати, да, вот где сверхприбыль.

  • Саймон

    Саймон
    29 минут назад

  • oenesterov

    oenesterov
    28 минут назад

    Crasy

    А че местные кремлядешки скажут? гыга, нестеров, ау?



    а че тут сказать? ну подняли на рубль или сколько там?

    ты сколько планировал на корпоративе пропить? пропей на 500 руб. меньше, хватит на бензин

  • Алекс К

    Алекс К
    26 минут назад

    oenesterov

    Crasy

    А че местные кремлядешки скажут? гыга, нестеров, ау?



    а че тут сказать? ну подняли на рубль или сколько там?

    ты сколько планировал на корпоративе пропить? пропей на 500 руб. меньше, хватит на бензин



    т.е. надо меньше жрать?

    а с НГ подорожание как будет,снова надо меньше жрать?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    25 минут назад

    Вас спросили.ПОЧЕМУ литр минералки стоит как литр бензина? А Вы про сверх прибыль.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    24 минуты назад

    oenesterov
    Crasy

    А че местные кремлядешки скажут? гыга, нестеров, ау?



    а че тут сказать? ну подняли на рубль или сколько там?

    ты сколько планировал на корпоративе пропить? пропей на 500 руб. меньше, хватит на бензин


    В нормальных организациях - корпоратив за счет руководителя. Вот у вашего отдела кремлеботов ведь тоже корпоратив не за ваш счёт был?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    16 минут назад

    Инвесторов хватает для таких праздников.

  • oenesterov

    oenesterov
    15 минут назад

    Raf Rafovich

    Вас спросили.ПОЧЕМУ литр минералки стоит как литр бензина? А Вы про сверх прибыль.



    на этом форуме только ТРУШ имеет право задавать вопросы, тем более БОЛЬШИМИ буквами

  • oenesterov

    oenesterov
    14 минут назад

    MbIcли вcлyx

    oenesterov

    Crasy

    А че местные кремлядешки скажут? гыга, нестеров, ау?


    а че тут сказать? ну подняли на рубль или сколько там?

    ты сколько планировал на корпоративе пропить? пропей на 500 руб. меньше, хватит на бензин


    В нормальных организациях - корпоратив за счет руководителя. Вот у вашего отдела кремлеботов ведь тоже корпоратив не за ваш счёт был?



    у нас гуляют, как обычно, за счет либерастов

  • Саймон

    Саймон
    12 минут назад

    oenesterov



    у нас гуляют, как обычно, за счет либерастов



    А что бюджетные деньги на вас уже закончились?

  • Crasy

    Crasy
    9 минут назад

    oenesterov

    Crasy

    А че местные кремлядешки скажут? гыга, нестеров, ау?



    а че тут сказать? ну подняли на рубль или сколько там?

    ты сколько планировал на корпоративе пропить? пропей на 500 руб. меньше, хватит на бензин



    Нестеров, а можно у тебя спросить? Ты совсем идиот или частично?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    6 минут назад

    Крыша от предвыборной программы у него поехала.

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