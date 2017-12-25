В Благовещенске резко подорожал бензин

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За минувшие выходные в Благовещенске поднялась розничная цена на бензин и дизельное топливо. Правда, повышение стоимости произошло не на всех автозаправках города. Изменения коснулись АЗС ННК и частично АЗС «Машина». Также цена с завтрашнего дня поднимется на АЗС «Амуртранснефть».

В компаниях, где подорожало топливо, объясняют это тем, что увеличилась закупочная цена продукта. Повышение себестоимости, соответственно, повлекло повышение розничной цены.

Заметнее всего перемены ощутились на АЗС ННК («Амурнефтепродукт»). Так, дизтопливо еще пару дней назад стоило 43 рубля (GreenEco – 44 рубля), теперь его цена составляет 44 рубля (GreenEco – 45). Бензин АИ-80 стоил 37 рублей, теперь – 37,80; АИ-95 стоил 41,60 рублей, теперь – 42,60. Стоимость АИ-98 составляла 44 рубля, сейчас – 45. Бензин АИ-92 стоил 39,40 рубля (GreenEco – 40,20), сейчас стоит 40,10 (GreenEco – 40,90).

На АЗС «Машина» сообщили, что у них дороже стало только дизельное топливо. Пару дней назад стоимость была 43,40 рубля, сейчас купить его можно за 44 рубля. Бензин не подорожал. Стоимость АИ-92 – 39,40 рубля, АИ-95 – 41,60, АИ-98 – 44,0, АИ-80 – 36 рублей.

Неизменной цена осталась на ДНК: АИ-80 – 37 рублей, АИ-92 – 39,90, АИ-95 – 41,90, АИ-98 – 44 рубля. На автозаправках АНК тоже не наблюдалось перемен в стоимости. АИ-92 стоит 38,90 рубля, АИ-95 – 41,0, дизтопливо – 43,50 рубля.

В компании «Амуртранснефть» сообщили, что в выходные цена на бензин и дизтопливо не увеличилась. Повышение произойдет 26 декабря. Уже завтра за дизтопливо придется отдать 44 рубля (сейчас 43). Бензин АИ-92 подорожает до 39,90 рубля (сейчас 39,40), АИ-95 – до 41,90 (сейчас 41,40), АИ-98 будет стоить 44,50 рубля (сейчас 44). Бензин АИ-80 не подорожает, его цена – 37 рублей.