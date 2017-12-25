На КПП появилась, а потом исчезла сосна, которая не понравилась местным жителям

В одном из дворов в районе КПП сначала установили, а потом убрали новогоднее дерево. Сосна вызвала своим неказистым видом недовольство жителей. По их мнению, она была недостаточно большой и красивой.

Горожане считают, что установкой занимается городская администрация, и обижаются, что их двор, один из самых больших в этом районе, находящийся в районе пересечения улиц Кольцевой и Островского, обделяют нарядными новогодними красавицами.

По словам одной из жительниц, раньше всегда перед Новым годом здесь устанавливали большие и красивые деревья. Их обязательно украшали, в том числе гирляндами. Рядом ставили сцену, где выступали творческие коллективы.

«Раньше очень богатые были елки, и сосны настоящие, живые, и сцену хорошую ставили. Сосны ставили так, что нижние веточки спиливали, чтобы на нее не залезали. Даже гирлянда на ней горела. Потом один год поставили искусственную, более или менее большую, а сейчас вообще, у меня дома краше стоит. Вот если бы была она большая, как раньше, хотя бы просто с гирляндой, мы бы сами вышли и ее нарядили», – рассказала Юлиана Грачева, жительница дома № 236 по улице Островского.

Новогоднее дерево, которое вызывало своим внешним видом нарекания жителей, во дворе уже не стоит. Жильцы полагают, что его украли. Впрочем, и поставили деревце тоже неизвестные. По крайней мере, городская администрация этим точно не занималась. Не имеют отношения к появлению сосны и городские депутаты. Это корреспонденту Амур.инфо подтвердили и в мэрии, и в гордуме.

Установку деревьев в благовещенских дворах не практикуют вот уже несколько лет, пояснили в пресс-службе городской администрации. Объяснили это тем, что на мероприятия во дворах собиралось мало людей. Большая часть горожан ездила на общегородские мероприятия, в том числе на площадь Ленина. Сейчас в городе перешли к укрупнению мероприятий, в частности, больше городских улиц и магистралей украшают новогодней иллюминацией – светодинамическими гирляндами в виде сосулек и снежинок.

На сегодняшний день праздничные деревья во дворах могут установить городские депутаты по своей инициативе либо по инициативе жильцов. Есть и такие территории, где жители не дожидаются помощи извне и сами устанавливают и наряжают главное новогоднее деревце.

За бюджетные деньги в городе устанавливают только одну большую ель – на центральной площади Благовещенска. Еще в пяти территориальных отделах города – Белогорье, Садовом, Плодопитомнике, Аэропорту, Моховой Пади – это делают за внебюджетные средства, привлекая спонсоров. Наряжают установленные деревья своими силами. Игрушки дети изготавливают на мастер-классах при домах культуры и библиотеках.

К слову, пропавшая из двора на КПП сосна все время простояла ненаряженная.