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сегодня, 16:10 8

На КПП появилась, а потом исчезла сосна, которая не понравилась местным жителям

На КПП появилась, а потом исчезла сосна, которая не понравилась местным жителям

В одном из дворов в районе КПП сначала установили, а потом убрали новогоднее дерево. Сосна вызвала своим неказистым видом недовольство жителей. По их мнению, она была недостаточно большой и красивой.

Горожане считают, что установкой занимается городская администрация, и обижаются, что их двор, один из самых больших в этом районе, находящийся в районе пересечения улиц Кольцевой и Островского, обделяют нарядными новогодними красавицами.

По словам одной из жительниц, раньше всегда перед Новым годом здесь устанавливали большие и красивые деревья. Их обязательно украшали, в том числе гирляндами. Рядом ставили сцену, где выступали творческие коллективы.

«Раньше очень богатые были елки, и сосны настоящие, живые, и сцену хорошую ставили. Сосны ставили так, что нижние веточки спиливали, чтобы на нее не залезали. Даже гирлянда на ней горела. Потом один год поставили искусственную, более или менее большую, а сейчас вообще, у меня дома краше стоит. Вот если бы была она большая, как раньше, хотя бы просто с гирляндой, мы бы сами вышли и ее нарядили», – рассказала Юлиана Грачева, жительница дома № 236 по улице Островского.

Новогоднее дерево, которое вызывало своим внешним видом нарекания жителей, во дворе уже не стоит. Жильцы полагают, что его украли. Впрочем, и поставили деревце тоже неизвестные. По крайней мере, городская администрация этим точно не занималась. Не имеют отношения к появлению сосны и городские депутаты. Это корреспонденту Амур.инфо подтвердили и в мэрии, и в гордуме.

Установку деревьев в благовещенских дворах не практикуют вот уже несколько лет, пояснили в пресс-службе городской администрации. Объяснили это тем, что на мероприятия во дворах собиралось мало людей. Большая часть горожан ездила на общегородские мероприятия, в том числе на площадь Ленина. Сейчас в городе перешли к укрупнению мероприятий, в частности, больше городских улиц и магистралей украшают новогодней иллюминацией – светодинамическими гирляндами в виде сосулек и снежинок.

На сегодняшний день праздничные деревья во дворах могут установить городские депутаты по своей инициативе либо по инициативе жильцов. Есть и такие территории, где жители не дожидаются помощи извне и сами устанавливают и наряжают главное новогоднее деревце.

За бюджетные деньги в городе устанавливают только одну большую ель – на центральной площади Благовещенска. Еще в пяти территориальных отделах города – Белогорье, Садовом, Плодопитомнике, Аэропорту, Моховой Пади – это делают за внебюджетные средства, привлекая спонсоров. Наряжают установленные деревья своими силами. Игрушки дети изготавливают на мастер-классах при домах культуры и библиотеках.

К слову, пропавшая из двора на КПП сосна все время простояла ненаряженная.

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#жизнь #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Аксюта

    Аксюта
    5 часов назад

    Печально, что детям так никто не нарядил елку, а наоборот украли. Знаю этот двор,и двор огромный и район отдаленный от центра.

  • Пейс

    Пейс
    5 часов назад

    АксютаПечально, что детям так никто не нарядил елку, а наоборот украли. Знаю этот двор,и двор огромный и район отдаленный от центра.


    Совершенно верно! Помогли бы и нарядить нормальную ёлку во дворе как раньше, и горку поставить!

  • Kim

    Kim
    4 часа назад

    На кпп еще воды в 201 доме второй день нет

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Раньше праздники проводились, дети радовались, подарки получали, при Калите ничего не стало.

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    3 часа назад

    Тут топливо подорожало вот это ЧП а вы о ёлке печётесь кому вы нужны со своей ёлкой...

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Пришла ёлочка. Жильцы обозвали её некрасивой и не стали наряжать. Она и ушла.

  • Kim

    Kim
    2 часа назад

    Да что вы все о елке своей!!! У нас на кэпыче воды нет)

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Невкусной называли?

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