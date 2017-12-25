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Благовещенцев возмутила наружная реклама с фотографией презерватива

Благовещенцев возмутила наружная реклама с фотографией презерватива

В центре Благовещенска возле одного из торговых центров не меньше недели висит плакат, который, по мнению горожан, является неприличным. В нем рекламируют услуги автострахования, но в тексте фигурирует слово «секс», а также используется фотография презерватива.

Житель Благовещенска в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо» рассказал, что его шокировало увиденное. «У меня маленький ребенок. Он спросит: а что изображено? Что я ему объясню про секс, а еще вот про эту принадлежность к мужским гениталиям? Можно было на такой рекламе машину разместить или еще что-нибудь, но не причиндалы к гениталиям. Какая-то странная фантазия. Да и вообще, надо страх потерять, чтобы разместить на весь город такую рекламу», – рассказал благовещенец.

В областном управлении ФАС по телефону не смогли однозначно ответить, нарушает плакат закон о рекламе или какое-то другое законодательство. Но пообещали разобраться.

«Вообще, в таких случаях горожанам стоит обращаться к нам в управление. Все необходимые контакты имеются на сайте УФАС. Можно позвонить либо прийти в управление по адресу: улица Амурская, 150. Необходимо в свободной форме написать заявление, и мы обязательно проведем проверку. Не рассматриваются только анонимные заявление. Зато, когда заявление будет написано, наши сотрудники обязательно отчитаются и вышлют заявителю уведомление: принято ли его обращение или передано другим ведомствам. В случае возбуждения дела его пригласят на комиссию», – рассказали в отделе товарных рынков и рекламы УФАС.

Руководство компании, разместившей рекламу, не считают, что нарушили закон. По их мнению, в городе есть реклама более жесткая. Тем не менее они сообщили, что администрация торгового центра, около которого размещен плакат, велела его снять. В течение одного-двух дней рекламу уберут.

Просмотров всего: 4864

#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Аксюта

    Аксюта
    6 часов назад

    "Прелестно, прелестно" Хуже только та, что висит на Театральной и рекламирует ондулин- "Ваши соседи умрут от зависти"...

  • Иван романов

    Иван романов
    6 часов назад

    автора плаката - на бутылку

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    И что тут такого?

    Прокладки рекламировать можно, а средства контрацепции нельзя?

    А как же тогда с абортами бороться?

  • alex 3

    alex 3
    6 часов назад

    OldlordИ что тут такого?

    Прокладки рекламировать можно, а средства контрацепции нельзя?

    А как же тогда с абортами бороться?


    Молитвой! Самый современный способ. А изображение презерватива приравнять к оскорбляющему чувства.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    5 часов назад

    Людей ругающихся матом и пьющих алкоголь- возмутило изображение презерватива. Такие прям ранимые бабочки.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    OldlordИ что тут такого?

    Прокладки рекламировать можно, а средства контрацепции нельзя?

    А как же тогда с абортами бороться?


    Не прокладки, а причиндалы к женским половым органам. Соблюдайте стилистику!

  • Caramel

    Caramel
    5 часов назад

    MbIcли вcлyx

    OldlordИ что тут такого?

    Прокладки рекламировать можно, а средства контрацепции нельзя?

    А как же тогда с абортами бороться?



    Не прокладки, а причиндалы к женским половым органам. Соблюдайте стилистику!



    причиндалы к женским органам - это у мужиков, а у женщин прокладлки)

  • холостяк

    холостяк
    4 часа назад

    Какая реклама, такая и фирма…..

  • Tasha

    Tasha
    3 часа назад

    Есть же рекомендации возраста. Тут явно 16+.

  • Tasha

    Tasha
    3 часа назад

    И все ниже пояса, на большее не хватает мозга…

  • posta

    posta
    3 часа назад

    Реклама, конечно, уродливая и неоригинальная. Но меня больше волнует другое. Насколько же наше амурское общество отсталое, провинциальное, консервативное!!! Большая часть россиян :'(

    Тема половых органов даже во взрослой среде, даже не в нашей захолустье - очень табуирована! Это бросается в глаза даже когда приходится объяснять родителям гигиену промежности у младенцев - родители смущаются или раздражаются, когда называешь вещи своими именами: "головка полового члена", "клитор", "малые половые губы"... Они предпочитают называть половые органы словом "там". "Мне в роддоме сказали ТАМ не мыть, все само очищается" (неправда), "я не понимаю где синехии и растут ли они, я же у нее ТАМ не разглядывала" (даже посмотреть на вульву стыдно что ли?!)

    Если два взрослых человека, обсуждая половые органы младенца, без всякого сексуального контекста - испытывают затруднения, то как же должны смущаться взрослые, обсуждая это со своими детьми-школьниками?! А между тем, кроме родителей, сейчас говорить с детьми о гениталиях и сексе некому - консерваторы из родительских комитетов, религиозные лидеры и прокуратура - затравят и живьем сожрут любого, кто попытается, примеров тому уйма. (!)

    Так что давайте начинать сами, внутри своей семьи, хотя бы самые азы. Это правда важно.

  • Bender

    Bender
    2 часа назад

    Ханжи сраные

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    а на заборах *** нарисован, причем много где, почему это никого не трогает?) Все равнонадо будет объяснять что это и как этим пользоваться, так что не страшно. Хорошо к нас в городе всё- парки, зелень, дороги хорошие, чистота кругом, а ска, гондон все испортил))))

  • Циник

    Циник
    2 часа назад

    На уроке закона божьего ученик спрашивает у батюшки:

    — А вот презерватив это одеяние или облачение?

    — Это, сын мой, херомантия

  • full

    full
    2 часа назад

    Gangstarr

    а на заборах *** нарисован, причем много где, почему это никого не трогает?) Все равнонадо будет объяснять что это и как этим пользоваться, так что не страшно. Хорошо к нас в городе всё- парки, зелень, дороги хорошие, чистота кругом, а ска, гондон все испортил))))



    У нас даже Конституцию кто то им накрыл - и ничего.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    51 минута назад

    вообще то это чехол для пиписьки вязанный для внучка бабушкой, а не презерватив

  • Nabivachev

    Nabivachev
    40 минут назад

    Oldlord

    И что тут такого?

    Прокладки рекламировать можно, а средства контрацепции нельзя?

    А как же тогда с абортами бороться?



    Тут же их не рекламируют, а обыгрывают их. Если бы прокладки каким-то подобным образом обыграли, это бы было некрасиво. И, возможно, вызвало бы свою порцию праведного народного гнева)

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    9 минут назад

    Презерватив я еще могу объяснить ребенку, но что такое бубка боб, и почему он разговаривает, наверное не смогу.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 минута назад

    Posta,+++++ !

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