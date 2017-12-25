Благовещенцев возмутила наружная реклама с фотографией презерватива

В центре Благовещенска возле одного из торговых центров не меньше недели висит плакат, который, по мнению горожан, является неприличным. В нем рекламируют услуги автострахования, но в тексте фигурирует слово «секс», а также используется фотография презерватива.

Житель Благовещенска в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо» рассказал, что его шокировало увиденное. «У меня маленький ребенок. Он спросит: а что изображено? Что я ему объясню про секс, а еще вот про эту принадлежность к мужским гениталиям? Можно было на такой рекламе машину разместить или еще что-нибудь, но не причиндалы к гениталиям. Какая-то странная фантазия. Да и вообще, надо страх потерять, чтобы разместить на весь город такую рекламу», – рассказал благовещенец.

В областном управлении ФАС по телефону не смогли однозначно ответить, нарушает плакат закон о рекламе или какое-то другое законодательство. Но пообещали разобраться.

«Вообще, в таких случаях горожанам стоит обращаться к нам в управление. Все необходимые контакты имеются на сайте УФАС. Можно позвонить либо прийти в управление по адресу: улица Амурская, 150. Необходимо в свободной форме написать заявление, и мы обязательно проведем проверку. Не рассматриваются только анонимные заявление. Зато, когда заявление будет написано, наши сотрудники обязательно отчитаются и вышлют заявителю уведомление: принято ли его обращение или передано другим ведомствам. В случае возбуждения дела его пригласят на комиссию», – рассказали в отделе товарных рынков и рекламы УФАС.

Руководство компании, разместившей рекламу, не считают, что нарушили закон. По их мнению, в городе есть реклама более жесткая. Тем не менее они сообщили, что администрация торгового центра, около которого размещен плакат, велела его снять. В течение одного-двух дней рекламу уберут.