Французский велосипедист-экстремал, побывавший в Амурской области, поедет в Оймякон (фото, видео)

Фото: sakhalife.ru

Непростое путешествие по Восточной Сибири Ив начал 1 декабря. Проехав из Иркутска по Транссибирской железной дороге до Сковородина, путешественник пересел на велосипед, на нем доехал до села Невер Амурской области и оттуда направился в сторону Якутска.

В столице Якутии ему предстоит встреча с сестрой Оливией, которая прилетит туда на самолете. Брат с сестрой собираются снять видео для 52-минутного документального фильма Never, Never, сценарий для которого написан Оливией Чалоин, Седриком Бежаниным и режиссером Седриком Бежаниным.

«На следующей неделе я уезжаю в Оймякон – это моя мечта в этом путешествии. Обязательно необходимо купить оленьи сапоги, так как это самый важный аксессуар. В остальном я хорошо экипирован. (В Оймяконе) можно ожидать температуры от -50 до -60 градусов», – эти слова Ива процитировала его сестра в соцсетях.

Чалоин проезжает 40 километров в день. По его словам, его не напрягает отдых при минус 40 градусах, если он разобьет палатку. На это ему требуется 2 с половиной часа. Столько же времени он спит.

Ранее, пишет издание, путешественник уже совершал дальние поездки в Лапландию и Швецию, и вот снова решил бросить вызов морозу. Как рассказывал француз в начале путешествия, в детстве он смотрел гонки «Тур де Франс», которые проходили рядом с его домом, и мечтал о путешествиях, о трудностях и преодолениях.

«Я знаю, что мой путь будет нелегким, и мог бы довольствоваться менее опасным проектом, но не хочу быть благоразумным. Велоспорт — это нелегкое занятие. Для того чтобы начать путешествие, необходимо сильное желание. Путешествие на Север является технически сложным, это игра. Это будет самая сложная и непредсказуемая поездка», – объяснил экстремал.

Фото: nvk-online.ru

Ив и Оливия опубликовали несколько книг, посвященных путешествиям. Режиссер Жан-Франсуа Кастелла по его приключениям снял фильм «Путешествие к сердцу мира».