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Французский велосипедист-экстремал, побывавший в Амурской области, поедет в Оймякон (фото, видео)

Французский велосипедист-экстремал, побывавший в Амурской области, поедет в Оймякон (фото, видео)
Фото: sakhalife.ru

В Якутск на днях должен приехать веллер-экстремал из Франции, отрицающий благоразумие. Затем 61-летний путешественник, побывавший в Приамурье и не боящийся мороза, планирует отправиться в Оймякон, сообщает SakhaDay.

Непростое путешествие по Восточной Сибири Ив начал 1 декабря. Проехав из Иркутска по Транссибирской железной дороге до Сковородина, путешественник пересел на велосипед, на нем доехал до села Невер Амурской области и оттуда направился в сторону Якутска.

В столице Якутии ему предстоит встреча с сестрой Оливией, которая прилетит туда на самолете. Брат с сестрой собираются снять видео для 52-минутного документального фильма Never, Never, сценарий для которого написан Оливией Чалоин, Седриком Бежаниным и режиссером Седриком Бежаниным.

«На следующей неделе я уезжаю в Оймякон – это моя мечта в этом путешествии. Обязательно необходимо купить оленьи сапоги, так как это самый важный аксессуар. В остальном я хорошо экипирован. (В Оймяконе) можно ожидать температуры от -50 до -60 градусов», – эти слова Ива процитировала его сестра в соцсетях.

Чалоин проезжает 40 километров в день. По его словам, его не напрягает отдых при минус 40 градусах, если он разобьет палатку. На это ему требуется 2 с половиной часа. Столько же времени он спит.

Ранее, пишет издание, путешественник уже совершал дальние поездки в Лапландию и Швецию, и вот снова решил бросить вызов морозу. Как рассказывал француз в начале путешествия, в детстве он смотрел гонки «Тур де Франс», которые проходили рядом с его домом, и мечтал о путешествиях, о трудностях и преодолениях.

«Я знаю, что мой путь будет нелегким, и мог бы довольствоваться менее опасным проектом, но не хочу быть благоразумным. Велоспорт — это нелегкое занятие. Для того чтобы начать путешествие, необходимо сильное желание. Путешествие на Север является технически сложным, это игра. Это будет самая сложная и непредсказуемая поездка», – объяснил экстремал.

Фото: nvk-online.ru

Ив и Оливия опубликовали несколько книг, посвященных путешествиям. Режиссер Жан-Франсуа Кастелла по его приключениям снял фильм «Путешествие к сердцу мира».

Просмотров всего: 875

#жизнь #спорт #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Аксюта

    Аксюта
    7 часов назад

    Безумству храбрых поем мы песню...

  • Лаконика

    Лаконика
    5 часов назад



    В Якутск на днях должен приехать веллер-экстремал из Франции, отрицающий благоразумие.



    Что еще за веллер?

  • Владимир 54

    Владимир 54
    1 час назад

    если с экскортом то нормально А самому по чесноку не реально !!!!!!!!!!!!!!!!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Лаконика



    В Якутск на днях должен приехать веллер-экстремал из Франции, отрицающий благоразумие.



    Что еще за веллер?



    Михаил Иосифович

  • sOva

    sOva
    40 минут назад

    Счастливые люди: нет трудностей-они их ищут. А у дорогих россиян вся жизнь- преодоление.

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