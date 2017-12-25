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В ОКЦ Дед Мороз с Алисой спасали Новый год в Расчудесье

В ОКЦ Дед Мороз с Алисой спасали Новый год в Расчудесье

В Общественно-культурном центре Благовещенска поставили новую новогоднюю сказку, скрестив ее с известной английской сказкой про девочку Алису и ее приключения в Стране Чудес. Получилась «Алиса в новогоднем Расчудесье» – самый массовый спектакль в ОКЦ с песнями и танцами в исполнении коллективов центра.

По сюжету, Дед Мороз с Алисой попадают в новогоднее Расчудесье. По примеру девочки, дедушка также съедает волшебное угощение и уменьшается. Вместе с другими героями сказки они помогают вернуть Хранителю Времени очки, которые похитила Красная Королева, чтобы тот завел часы и наступил Новый год. Длится спектакль около полутора часов.

В следующий раз «Алису» покажут на сцене ОКЦ 5 января в 16 часов.

Подробнее о новогоднем спектакле можно прочитать в разделе «Культпросвет».

Просмотров всего: 954

#концерты #отдых #праздники

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Комментарии
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  • Гагусик

    Гагусик
    7 часов назад

    Были вчера с детьми, ушли через полчаса. Неинтересно было ни маленькому, ни тому, кто постарше. Как-то не отрепетированно, незрелищно, со звуком какие-то проблемы были, со сцены Алису совсем не слышно было.

  • Гагусик

    Гагусик
    7 часов назад

    Были вчера с детьми, ушли через полчаса. Неинтересно было ни маленькому, ни тому, кто постарше. Как-то не отрепетированно, незрелищно, со звуком какие-то проблемы были, со сцены Алису совсем не слышно было.

  • Абра

    Абра
    4 часа назад

    В ОКЦ вообще беда со вкусом и педагогами, тоже один раз были на представлении и больше туда не ходим. Детворе маленькой в принципе все равно, шарики по залу летают и слава Богу. Но постановки ооочень слабые.

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