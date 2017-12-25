В ОКЦ Дед Мороз с Алисой спасали Новый год в Расчудесье

В Общественно-культурном центре Благовещенска поставили новую новогоднюю сказку, скрестив ее с известной английской сказкой про девочку Алису и ее приключения в Стране Чудес. Получилась «Алиса в новогоднем Расчудесье» – самый массовый спектакль в ОКЦ с песнями и танцами в исполнении коллективов центра.

По сюжету, Дед Мороз с Алисой попадают в новогоднее Расчудесье. По примеру девочки, дедушка также съедает волшебное угощение и уменьшается. Вместе с другими героями сказки они помогают вернуть Хранителю Времени очки, которые похитила Красная Королева, чтобы тот завел часы и наступил Новый год. Длится спектакль около полутора часов.

В следующий раз «Алису» покажут на сцене ОКЦ 5 января в 16 часов.

Подробнее о новогоднем спектакле можно прочитать в разделе «Культпросвет».