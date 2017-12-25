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До 25 градусов мороза в дневные часы: прогноз погоды в Приамурье 26 декабря

До 25 градусов мороза в дневные часы: прогноз погоды в Приамурье 26 декабря
Фото: www.goodfon.ru

В Амурской области 26 декабря синоптики прогнозируют небольшую облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура ночью составит 35…40 градусов мороза, местами – минус 25…30 градусов.

Днем термометры покажут 20…25 градусов ниже нуля, местами по северу – около минус 30.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер ночью усилится до 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит минус 26…28, днем – минус 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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