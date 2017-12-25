В Интернете появилось объявление о продаже комплекса «Золотой дракон»

Фото: avito.ru

Объявление о продаже благовещенского гостинично-развлекательного комплекса «Золотой дракон» появилось на одном из тематических сайтов. За комплекс общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров просят 110 миллионов рублей. Таким образом, квадратный метр оценен почти в 8 тысяч рублей.

Корреспондент Амур.инфо связался с руководством «Золотого дракона». Там подтвердили, что объявление такое давали, однако заверили, что, даже если собственник сменится, на обязательствах перед клиентами это никак не отразится.

Чем вызвано желание выставить комплекс на продажу, в «Золотом драконе» комментировать отказались.