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сегодня, 13:31 15

В Интернете появилось объявление о продаже комплекса «Золотой дракон»

В Интернете появилось объявление о продаже комплекса «Золотой дракон»
Фото: avito.ru

Объявление о продаже благовещенского гостинично-развлекательного комплекса «Золотой дракон» появилось на одном из тематических сайтов. За комплекс общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров просят 110 миллионов рублей. Таким образом, квадратный метр оценен почти в 8 тысяч рублей.

Корреспондент Амур.инфо связался с руководством «Золотого дракона». Там подтвердили, что объявление такое давали, однако заверили, что, даже если собственник сменится, на обязательствах перед клиентами это никак не отразится.

Чем вызвано желание выставить комплекс на продажу, в «Золотом драконе» комментировать отказались.

Просмотров всего: 3494

#жизнь #отдых

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Комментарии
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  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    Налоги такие пришли, что нет у них такой прибыли чтобы отбить.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Налоги.. я предупреждал депутатов Закс, что они убивают всякий бизнес, и сами приводят к уничтожению инфраструктуры.. не верили.

  • oenesterov

    oenesterov
    6 часов назад

    Сергей Труш

    Налоги.. я предупреждал депутатов Закс, что они убивают всякий бизнес, и сами приводят к уничтожению инфраструктуры.. не



    в статье написано:





    Чем вызвано желание выставить комплекс на продажу, в «Золотом драконе» комментировать отказались.



    но от Труша ничего не утаишь.



    Может они хотят в биткоины вложиться, а?



  • Nexus

    Nexus
    6 часов назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    Налоги.. я предупреждал депутатов Закс, что они убивают всякий бизнес, и сами приводят к уничтожению инфраструктуры.. не



    в статье написано:



    Чем вызвано желание выставить комплекс на продажу, в «Золотом драконе» комментировать отказались.



    но от Труша ничего не утаишь.

    Может они хотят в биткоины вложиться, а?



    ага, так они и сказали почему продается это комплекс. Кто ж на всю амур.инфо скажет что продажа в связи с умопомрачительным налогом. Об этом лучше умолчать)

  • Упоротый

    Упоротый
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Налоги.. я предупреждал депутатов Закс, что они убивают всякий бизнес, и сами приводят к уничтожению инфраструктуры.. не верили.



    А для кого-то секрет, что золотой дракон принадлежит другому депутату Закс?

    Или плохо предупреждал, что сами депутаты не услышали и свои же не уберегли, или это ты сейчас рассказываешь, что кого-то там о чем-то предупреждал, ведь никто же не проверит...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    А какой секрет? В чём?.. Депутаты Едра принимают то, что им спускают сверху. Если застройщиков от налога по недостроям освободили, то гостиничный бизнес нет.

    На "круглые столы" ходить нужно.. в городской думе проводили круглый стол, я высказхал всё, как есть. И к чему идёт. Что власти ведут к тому, что людям невыгодно строить и улучшать инфраструктуру, поскольку это приводит к повышению налога на имущество. Что выигрывает тут тот, у кого вообще ни канализации, ничего, просто палатка в чистом поле и переноска в квартиру брошена. У него самый низкий налог.

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    в связи с неадекватными налогами в области что то строить стало не выгодно

    да и по всей стране налоги становятся не адекватные

    сейчас путин ещё на один срок пролезет и ещё налоги подымет

  • Упоротый

    Упоротый
    3 часа назад

    Сергей Труш

    А какой секрет? В чём?.. Депутаты Едра принимают то, что им спускают сверху. Если застройщиков от налога по недостроям освободили, то гостиничный бизнес нет.

    На "круглые столы" ходить нужно.. в городской думе проводили круглый стол, я высказхал всё, как есть. И к чему идёт. Что власти ведут к тому, что людям невыгодно строить и улучшать инфраструктуру, поскольку это приводит к повышению налога на имущество. Что выигрывает тут тот, у кого вообще ни канализации, ничего, просто палатка в чистом поле и переноска в квартиру брошена. У него самый низкий налог.



    Не, Джигурда, позиция вообще никакая. Если хочешь что-то донести до людей - донеси так, чтобы они поняли. А "Я говорил, но они не пришли на круглый стол" - неканающая отмазка. Ты или отстаиваешь свою точку зрения, с которой можно соглашаться или не соглашаться, приводя свои контр-доводы, или показушничаешь, говоря красивую речь на мероприятии, на котором сидят только твои сторонники. Какой смысл что-то говорить в пустоту, с тем, чтобы потом всем кидать фразу "На круглые столы ходить нужно!"? Если никто не пришел, значит ты и твои слова никому не нужны. Я понимаю, что свой авторитет среди сторонников тоже нужно поддерживать. Но не нужно мне рассказывать о том, что ты что-то там депутатам говорил и о чем-то их предупреждал. Если бы хотел реально что-то донести - донес бы. А сейчас некрасиво рассказывать, что я, мол, говорил, я, мол, дальновидный и прозорливый, а остальные - быдло. Почему ты не донес до других правильные и нужные мысли? Почему ты не донес до избирателей, как для своих - какой ты молодец, так и для чужих - какие акты собираются принимать их избранники? Зато сейчас: "я знал, я понимал, я предупреждал, я молодец!!!" Нет, сидеть и молчать - тоже позиция. Сказать "мне пофиг, разбирайтесь сами" тоже можно... Но потом не нужно раздувать щеки, делать умные щщи и вопить о каких-то предупреждениях. Предупреждать тоже можно по-разному.

    И да, я в курсе про договоренности между ЕР и ЛДПР. О тех, о которых не принято говорить. И я не осуждаю ЛДПР. Каждому свое. Но не нужно потом умничать. Избиратели не хотят видеть в думе капитана-очевидность, который говорит о том, что уже есть. Не того они от вас ждут, тем более от какой-никакой оппозиции.

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...а почему сразу налоги...мало по каким причинам можно продавать свой бизнес. например , я хочу вложиться в более интересный бизнес и продаю старый для этого. в том числе и для того что бы не идти в банк за кредиторами. примеров когда продают рентабельный бизнес достаточно.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    2 часа назад

    Хорошее местечко. Уютное и воздух замечательный. Но, решение правильное, конечно, своевременное, дальше хуже будет.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    2 часа назад

    Не известность того кто победит на выборах. Сомнения в могуществе Путина. И приобретение не законным путём земель под "Дракон " Вот причина продажи.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    2 часа назад

    Его построили еще до того, как продали))

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    Марина Синельникова

    Хорошее местечко. Уютное и воздух замечательный. Но, решение правильное, конечно, своевременное, дальше хуже будет.



    ..политическая подоплека?

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    полазник

    Марина Синельникова

    Хорошее местечко. Уютное и воздух замечательный. Но, решение правильное, конечно, своевременное, дальше хуже будет.



    ..политическая подоплека?



    эзотерическая))))

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...... ну да,познание себя не всегда приводит к желаемому результату...

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