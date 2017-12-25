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25декабря
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сегодня, 13:15 0

В Приамурье с 1 января вырастут предельные тарифы на техосмотр транспорта

В Приамурье с 1 января вырастут предельные тарифы на техосмотр транспорта
Фото: sun-news.ru

С 1 января 2018 года в Амурской области начнут действовать новые предельные тарифы на проведение технического осмотра транспорта. По сравнению с действующими они немного вырастут.

Соответствующее постановление правительства Амурской области появилось на сайте управления государственного регулирования цен и тарифов региона.

Так, для легковых автомобилей, в том числе категории М1, предельный тариф на 2018 год установлен в размере 626 рублей (в 2017 году – 601 рубль).

Для автобусов (категории М2, М3) предельные тарифы составят 1 127 рублей (М2) и 1 356 рублей (М3). Сейчас действуют предельные тарифы: 1 082 рубля – М2 и 1 302 рубля – М3.

Для грузовиков в 2018 году предельные тарифы составят: категория N 1 – 668 рублей (2017 год – 641 рубль), N 2 – 1 315 рублей (1 262 рубля), N 3 – 1 419 рублей (1 362 рубля).

Что касается мототранспортных средств (категория L), то для них предельный тариф составит 209 рублей (200 рублей).

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#транспорт #финансы

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