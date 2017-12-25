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25декабря
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сегодня, 12:28 14

Благовещенск поднялся в голосовании за право принять «Орла и решку» сразу на 8 позиций

Благовещенск поднялся в голосовании за право принять «Орла и решку» сразу на 8 позиций
Фото: uk.wikipedia.org

Благовещенск делает успехи в голосовании за право принять у себя новый сезон телешоу о путешествиях «Орел и решка». Столица Приамурья 22 декабря занимала 15 место, а к настоящему времени поднялась сразу на 8 позиций, оказавшись на 7 месте.

Если 22 декабря за Благовещенск было 86 голосов, то днем 25 декабря – уже 1 094. Столь заметная прибавка произошла на фоне опубликования информации о голосовании амурскими СМИ, в том числе ИА «Амур.инфо».

Столицу Приамурья пока опережают шесть российских городов: Норильск (8 272 голоса), Южно-Сахалинск (4 848 голосов), Керчь (1 851 голос), Сургут (1 772 голоса), Нижневартовск (1 531 голос) и Ставрополь (1 464 голоса).

Как сообщало Амур.инфо, в голосовании российские города борются за право принять у себя новый сезон телешоу о путешествиях «Орел и решка». В нем участвуют населенные пункты, где проживают более 100 тысяч человек.

Телешоу «Орел и решка» выходит в России на канале «Пятница!». Формат передачи предполагает, что двое ее ведущих путешествуют по городам всего мира. При этом один из них на новом месте должен прожить два дня на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на специальной банковской карте. Чтобы решить, кто будет «богачом», а кто – бюджетным туристом, ведущие бросают монету.

Просмотров всего: 1594

#ТВ #туризм

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    9 часов назад

    Ссылка для голосования, поддержим свой город!

    https://friday.ru/votes/gorod/

  • Sinner

    Sinner
    9 часов назад

    Класс! У на зоопарк есть на Ленина 135, будет что показать... я голосую))

  • vitl33

    vitl33
    9 часов назад

    Да в Благовещенске и за 100 долларов можно неплохо погулять пару дней! Не королём конечно, но всё же

  • олег1975

    олег1975
    9 часов назад

    vitl33

    Да в Благовещенске и за 100 долларов можно неплохо погулять пару дней! Не королём конечно, но всё же



    Ну да как в передаче про Вьетнам.

  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    Позором больше, позором меньше ничего страшного. Доренко уже обкакал на всю страну. Осталось по телевизору еще показать, чтобы уже не сомневались что тут смотреть то нечего.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    ЖОРДЖio

    Ссылка для голосования, поддержим свой город! https://friday.ru/votes/gorod/



    Любопытно, зачем?



  • Рыжаян

    Рыжаян
    7 часов назад

    А что тут с золтой картой делать?))

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Рыжаян

    А что тут с золтой картой делать?))



    Делиться! )



  • Лентяйка

    Лентяйка
    6 часов назад

    Рыжаян

    А что тут с золтой картой делать?))



    Все население Благовещенска сможет погулять один день по золотой карте



  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    6 часов назад

    Жоржио - сделайте доброе дело, сделайте ссылку активную!

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Виталий Злочевский

    Жоржио - сделайте доброе дело, сделайте ссылку активную!



    А вам зачем?



  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    6 часов назад

    Вы не можете догадаться?

  • Модератор

    Модератор
    5 часов назад

    https://friday.ru/votes/gorod/

  • Аксюта

    Аксюта
    4 часа назад

    Народ, авторизуйтесь и голосуйте. Я проголосовала. Пусть приезжают... На нас посмотреть, на Китай посмотреть, с нашей "забавной" набережной.

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