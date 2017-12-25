Благовещенск поднялся в голосовании за право принять «Орла и решку» сразу на 8 позиций

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Благовещенск делает успехи в голосовании за право принять у себя новый сезон телешоу о путешествиях «Орел и решка». Столица Приамурья 22 декабря занимала 15 место, а к настоящему времени поднялась сразу на 8 позиций, оказавшись на 7 месте.

Если 22 декабря за Благовещенск было 86 голосов, то днем 25 декабря – уже 1 094. Столь заметная прибавка произошла на фоне опубликования информации о голосовании амурскими СМИ, в том числе ИА «Амур.инфо».

Столицу Приамурья пока опережают шесть российских городов: Норильск (8 272 голоса), Южно-Сахалинск (4 848 голосов), Керчь (1 851 голос), Сургут (1 772 голоса), Нижневартовск (1 531 голос) и Ставрополь (1 464 голоса).

Как сообщало Амур.инфо, в голосовании российские города борются за право принять у себя новый сезон телешоу о путешествиях «Орел и решка». В нем участвуют населенные пункты, где проживают более 100 тысяч человек.

Телешоу «Орел и решка» выходит в России на канале «Пятница!». Формат передачи предполагает, что двое ее ведущих путешествуют по городам всего мира. При этом один из них на новом месте должен прожить два дня на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на специальной банковской карте. Чтобы решить, кто будет «богачом», а кто – бюджетным туристом, ведущие бросают монету.