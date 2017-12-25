«Справедливая Россия» поддержит Владимира Путина на выборах президента

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Решение о поддержке Путина руководителям региональных отделений партии сообщили на съезде в Москве, который состоялся накануне, 24 декабря. Там находился и руководитель амурских справедливороссов Кирилл Зимин.

«У нас состоялось совещание, где Миронов озвучил данную позицию. Позиция была простая – она заключается в том, что нет ни у кого сомнения в победе Путина в этой президентской гонке. К тому же ряд инициатив по ЖКХ, по налогообложению на землю – это инициативы нашей партии, и президент их поддержал. В итоге данные законопроекты были приняты в Госдуме. Поэтому чтобы не тратить ни силы, ни энергию, было принято решение поддержать Владимира Владимировича и свои инициативы и реализацию своей программы дать как напутствие будущему президенту», – прокомментировал Кирилл Зимин.