Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:04 10

«Справедливая Россия» поддержит Владимира Путина на выборах президента

«Справедливая Россия» поддержит Владимира Путина на выборах президента
Фото: www.kommersant.ru

Партия «Справедливая Россия» на выборах президента в 2018 году поддержит кандидатуру Владимира Путина. Лидер справедливороссов Сергей Миронов заявил, что представители партии войдут в инициативную группу по выдвижению Путина, а также будут за него агитировать и работать в штабе кандидата, пишет РИА Новости.

Решение о поддержке Путина руководителям региональных отделений партии сообщили на съезде в Москве, который состоялся накануне, 24 декабря. Там находился и руководитель амурских справедливороссов Кирилл Зимин.

«У нас состоялось совещание, где Миронов озвучил данную позицию. Позиция была простая – она заключается в том, что нет ни у кого сомнения в победе Путина в этой президентской гонке. К тому же ряд инициатив по ЖКХ, по налогообложению на землю – это инициативы нашей партии, и президент их поддержал. В итоге данные законопроекты были приняты в Госдуме. Поэтому чтобы не тратить ни силы, ни энергию, было принято решение поддержать Владимира Владимировича и свои инициативы и реализацию своей программы дать как напутствие будущему президенту», – прокомментировал Кирилл Зимин.

Просмотров всего: 878

#выборы #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    9 часов назад

    Да сразу и сами вошли в единую россию, какой от них толк если не могут предложить алтернативу царю.

  • Кот

    Кот
    9 часов назад

    отличная оппозиция.. ©сарказм

  • HNIC

    HNIC
    9 часов назад

    ага, поддержат на носилках

  • Touareg

    Touareg
    9 часов назад

    А какая связь между справедливостью и Путиным? Пусть меняют название своей партии на "Тоталитарная Россия".

  • HNIC

    HNIC
    9 часов назад

    Touareg

    А какая связь между справедливостью и Путиным? Пусть меняют название своей партии на "Тоталитарная Россия".



    "путилитарная"

  • ...ru

    ...ru
    9 часов назад

    Настоящие, честные оппозиционеры. Сразу правду сказали на кого работают, в отличие от других широко-распиаренных :)

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    8 часов назад

    Вот Вам и хлеб по 3 рубля, бензин по 8 рублей, отмена транспортного налога и т.д. Не дождались.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    8 часов назад

    Эта партия финансируется на 100% из госбюджета..Кого им поддерживать? Собчачку?

  • PRO

    PRO
    7 часов назад

    Комунисты выдвинули абы кого, СПР пошли более простым путем, подмахнули и все. Партии, призваные создавать видимость свободы выбора, уже обленились, и не участвуют в спектакле "Выборы".

  • Лютцов

    Лютцов
    4 часа назад

    Ни одна из так называемых системных партий не выдвинула своего кандидата на выборы президента РФ.



    Разве что "партия" состоящая из одного человека "соизволила выдвинуть" вечного неудачника, проигравшего все выборы президента в которых он участвовал на протяжении нескольких десятков лет.



    Вывод прост и однозначен - нет в современной России ни одной политической партии.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 26

Журналисты выясняли, за кого проголосуют амурчане на выборах президента
Общество 28

Штрафы и индексации: что изменится в жизни россиян с нового года
Власть 5

РБК: кого выдвинули партии в президенты России
Власть 42

«Единая Россия» поддержала выдвижение на пост президента Владимира Путина