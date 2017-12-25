Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:46 0

Во время пожара в Серышеве, где погиб человек, эвакуировали четверых детей

Во время пожара в Серышеве, где погиб человек, эвакуировали четверых детей
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Стали известны подробности пожара, случившегося 24 декабря в поселке Серышево, в котором погиб мужчина. Пожарным пришлось эвакуировать из горящего здания четверых детей – их сняли с балкона.

Дом, где случилось возгорание, – трехэтажный, расположен на территории военного гарнизона. Пожар произошел в квартире на первом этаже. Прибывшие на место пожарные установили трехколенную лестницу для эвакуации жильцов из задымленной квартиры, расположенной на третьем этаже. Они спасли четверых детей, спустив их с балкона по установленной лестнице. Одновременно была произведена разведка, и начато тушение огня.

Чтобы справиться с пламенем, было одновременно подано два ствола «Б» через окна горящей квартиры, выходящие на разные стороны дома. Локализовать открытое горение удалось через 15 минут. Две комнаты и кухня квартиры на первом этаже были полностью уничтожены огнем, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Хозяйка горевшей квартиры с двумя дочерями и внуком покинули ее самостоятельно. Сейчас они находятся в Серышевской больнице.

Просмотров всего: 777

#дети #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В Благовещенске на несколько дней перекроют улицу Артиллерийскую
Происшествия 19

Благовещенцев возмутила наружная реклама с фотографией презерватива
Происшествия 1

В пожаре в многоквартирном доме в Серышеве погиб человек (видео)
Спорт 5

Международный хоккейный турнир «Кубок дружбы» прошел в Благовещенске