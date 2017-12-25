Во время пожара в Серышеве, где погиб человек, эвакуировали четверых детей

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Дом, где случилось возгорание, – трехэтажный, расположен на территории военного гарнизона. Пожар произошел в квартире на первом этаже. Прибывшие на место пожарные установили трехколенную лестницу для эвакуации жильцов из задымленной квартиры, расположенной на третьем этаже. Они спасли четверых детей, спустив их с балкона по установленной лестнице. Одновременно была произведена разведка, и начато тушение огня.

Чтобы справиться с пламенем, было одновременно подано два ствола «Б» через окна горящей квартиры, выходящие на разные стороны дома. Локализовать открытое горение удалось через 15 минут. Две комнаты и кухня квартиры на первом этаже были полностью уничтожены огнем, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Хозяйка горевшей квартиры с двумя дочерями и внуком покинули ее самостоятельно. Сейчас они находятся в Серышевской больнице.