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сегодня, 11:26 2

В Приамурье банду подростков осудили за кражи

В Приамурье банду подростков осудили за кражи
Фото: gorodfm.net

Свободненский городской суд вынес приговор пяти молодым людям. Они были признаны виновными в серии краж из гаражей и домов жителей села Малая Сазанка Свободненского района. Среди осужденных – двое 18-летних, а также 17-, 16- и 15-летний.

Суд установил, что в марте, апреле, мае и июле 2017 года парни совершили в Малой Сазанке восемь краж. Добычей становились садовый и огородный инвентарь, инструменты, металлические емкости, бытовая электротехника и сотовые телефоны. Ущерб от действий банды составил 96 909 рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, 18-летние молодые люди получили условные сроки заключения – 4 с половиной года и 3 года, 16-летний – 4 года условного заключения. 15-летнего парня приговорили к 80 часам обязательных работ. Наконец, 17-летний юноша был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

«При назначении осужденным наказания суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, молодой возраст, признание вины и раскаяние в содеянном, а также добровольное возмещение потерпевшим причиненного ущерба», – отмечает ведомство.

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#закон #криминал #суды

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    10 часов назад

    Загуглите,чем бандитизм от воровства отличается. А что не корпорация воров из Малой Сазанки назвали?

  • Димко

    Димко
    8 часов назад

    Юхта то рядом

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