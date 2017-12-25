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В Амурстате спрогнозировали численность жителей Приамурья на 1 января

В Амурстате спрогнозировали численность жителей Приамурья на 1 января

Специалисты Амурстата дали предварительную оценку ожидаемой численности постоянного населения Амурской области на 1 января 2018 года. Этот показатель должен составить 797,9 тысячи человек.

За 2017 год жителей Приамурья стало меньше на 3,9 тысячи человек, или на 0,48 %. За 2016 год число амурчан уменьшилось на такое же количество – 3,9 тысячи человек.

Общее снижение численности населения на 35 % обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся и на 65 % – миграционным оттоком из области – отмечается на сайте Амурстата.

Увеличилось за 2017 год число жителей в городском округе Благовещенск, Благовещенском, Ивановском, Октябрьском и Серышевском муниципальных районах. На всех остальных территориях произошло уменьшение численности населения.

Ранее губернатор Амурской области Александр Козлов назвал малонаселенность препятствием для развития региона.

Просмотров всего: 1219

#жизнь

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    11 часов назад

    с учетом НГ праздников???

  • Touareg

    Touareg
    9 часов назад

    Зато крымнаш, стабильность и скрепы, а европа с америкой загнивают.

  • Братеев

    Братеев
    9 часов назад

    проблема в руководителях которым наша область не нужна

  • Nexus

    Nexus
    8 часов назад

    сокращается медленно, но верно... работа идет - результат виден

  • Nexus

    Nexus
    8 часов назад

    пора становиться филиалом Хабаровского края

  • бла-бла-бла

    бла-бла-бла
    8 часов назад

    Минус с 20 декабря еще 4 четыре человека из благовещенска.

  • олег1975

    олег1975
    8 часов назад

    Nexus

    пора становиться филиалом Хабаровского края



    Всему ДВ пора становиться филиалом ЦЕНТРАЛЬНОЙ России, как здесь именуют западные области страны. А ещё лучше не мучайте людей на ДВ. Как в 1930-х годах бесплатно привезли людей осваивать ДВ, также бесплатно верните их обратно на историческую родину. И подъемные дайте.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    олег1975

    Nexus

    пора становиться филиалом Хабаровского края



    Всему ДВ пора становиться филиалом ЦЕНТРАЛЬНОЙ России, как здесь именуют западные области страны. А ещё лучше не мучайте людей на ДВ. Как в 1930-х годах бесплатно привезли людей осваивать ДВ, также бесплатно верните их обратно на историческую родину. И подъемные дайте.



    Есличо, то я не хочу с ДВ уезжать!



    А вот от помощи центра совсем не отказался бы.



  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    Похоронные команды вывозят и в выходные. Кто может тот уезжает. Онкология косит чаще. Работа идет, результат увидим, если выживем.

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    Oldlord

    олег1975

    Nexus

    пора становиться филиалом Хабаровского края



    Всему ДВ пора становиться филиалом ЦЕНТРАЛЬНОЙ России, как здесь именуют западные области страны. А ещё лучше не мучайте людей на ДВ. Как в 1930-х годах бесплатно привезли людей осваивать ДВ, также бесплатно верните их обратно на историческую родину. И подъемные дайте.



    Есличо, то я не хочу с ДВ уезжать!

    А вот от помощи центра совсем не отказался бы.



    С такой политикой Губернатора с ростом цен; налогов, стоимостью ЖКХ, Эл. Энергии

    И так далее, некоторые останутся здесь на всегда в правда переедут на 8 или 17 км.

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    Oldlord

    олег1975

    Nexus

    пора становиться филиалом Хабаровского края



    Всему ДВ пора становиться филиалом ЦЕНТРАЛЬНОЙ России, как здесь именуют западные области страны. А ещё лучше не мучайте людей на ДВ. Как в 1930-х годах бесплатно привезли людей осваивать ДВ, также бесплатно верните их обратно на историческую родину. И подъемные дайте.



    Есличо, то я не хочу с ДВ уезжать!

    А вот от помощи центра совсем не отказался бы.



    Ишь, ты помощь ему подавай. Ты итак хорошо живешь. Лучше по миллиону выделить переселенцам

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