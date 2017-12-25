В Амурстате спрогнозировали численность жителей Приамурья на 1 января

Специалисты Амурстата дали предварительную оценку ожидаемой численности постоянного населения Амурской области на 1 января 2018 года. Этот показатель должен составить 797,9 тысячи человек.

За 2017 год жителей Приамурья стало меньше на 3,9 тысячи человек, или на 0,48 %. За 2016 год число амурчан уменьшилось на такое же количество – 3,9 тысячи человек.

Общее снижение численности населения на 35 % обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся и на 65 % – миграционным оттоком из области – отмечается на сайте Амурстата.

Увеличилось за 2017 год число жителей в городском округе Благовещенск, Благовещенском, Ивановском, Октябрьском и Серышевском муниципальных районах. На всех остальных территориях произошло уменьшение численности населения.

Ранее губернатор Амурской области Александр Козлов назвал малонаселенность препятствием для развития региона.