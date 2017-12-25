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сегодня, 10:15 1

Очевидцы: в Благовещенске инвалид наказал автохама

Очевидцы: в Благовещенске инвалид наказал автохама
Фото: instagram.com/stopham_blg

В социальных сетях появилось фото, снятое возле ТРЦ «Острова» в Благовещенске. Очевидцы сняли, как обычный автомобиль занял парковочное место для инвалидов. Однако автохам был наказан.

Кроссовер Nissan X-Trail перегородил выезд с парковки для инвалидов другому кроссоверу. На первой машине имелся опознавательный знак «инвалид», на второй такого знака на лобовом и заднем стеклах автомобиля не было.

Пользователи соцсетей поступок инвалида в целом одобрили. Один из них обратил внимание, что Nissan X-Trail также припаркован не по правилам. «Я понимаю, что наказал, но сейчас и его надо объезжать», – написал он.

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#автохам #транспорт

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    13 минут назад

    Если знаки там стоят утвержденные, то почему бы там не появляться иногда ГИБ2Д и выписывать штраф тем кто ставит свои колесницы под этои знаки не имея на то права. (штраф за парковку на месте для инвалидов в 2017 и 2018 году составляет 5 000 рублей.) даже если ополовинить то охоту нарушать все равно может по уменьшить.

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