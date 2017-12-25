Очевидцы: в Благовещенске инвалид наказал автохама

Фото: instagram.com/stopham_blg

В социальных сетях появилось фото, снятое возле ТРЦ «Острова» в Благовещенске. Очевидцы сняли, как обычный автомобиль занял парковочное место для инвалидов. Однако автохам был наказан.

Кроссовер Nissan X-Trail перегородил выезд с парковки для инвалидов другому кроссоверу. На первой машине имелся опознавательный знак «инвалид», на второй такого знака на лобовом и заднем стеклах автомобиля не было.

Пользователи соцсетей поступок инвалида в целом одобрили. Один из них обратил внимание, что Nissan X-Trail также припаркован не по правилам. «Я понимаю, что наказал, но сейчас и его надо объезжать», – написал он.