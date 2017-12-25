Амурчане запасаются салютами и петардами

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Выводы о спросе и ценах в издании сделали на основе данных оператора Сбербанка «Платформы ОФД» от онлайн-касс магазинов. Сведения о покупках поступают оператору напрямую.

По полученным сведениям, продажа пиротехнических изделий с 11 по 20 декабря выросла больше, чем в три раза и почти в 10 раз по сравнению с серединой ноября 2017 года. Наибольшим спросом пользуются петарды, или пресловутые «бомбочки». Они сделали 70 % всего объема продаж, сообщает издание.

При этом говорится, что по сравнению с прошлым годом «взрывная» продукция подорожала на 10-15 процентов. В качестве примера приводятся петарды с эффектом «огненной юлы» или пламени, которые стоят в среднем 70 рублей – почти на 10 % дороже декабря 2016 года. Бенгальские огни выросли в цене на 15 % — до 40 рублей.

Согласно данным «Платформы ОФД», помимо Приамурья, спрос на петарды и салюты вырос в Хабаровском крае, Кировской области, Хакасии, Москве и Московской области. Наименьший покупательский интерес зафиксировали в Приморском крае, Липецкой, Брянской и Тамбовской областях, в Республике Северная Осетия — Алания.

В благовещенских магазинах пиротехники не подтвердили информацию о значительном росте цен на свою продукцию. В одном из них рассказали, что за год петарды и салюты если и прибавили в цене, то незначительно – в рамках инфляции. Еще в одной торговой точке заявили, что удорожания не было и на рубль. И заверили, что у них набор бенгальских огней из 6 штук стоит 20 рублей.

Рост интереса со стороны покупателей более чем в три раза в некоторых магазинах действительно отметили. В одном сообщили, что наибольший наплыв ждут в последние несколько дней декабря.