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25декабря
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сегодня, 09:47 0

В Благовещенске мужчина «выгулял» микроволновку (видео)

В Благовещенске мужчина «выгулял» микроволновку (видео)

В социальных сетях жители Благовещенска делятся необычным видео. Очевидцы сняли, как в областном центре мужчина «выгуливает» микроволновую печь на веревочке.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Сообщается, что действо происходило на улице Мухина. В какой день велась съемка, не уточняется. Мужчина идет по тротуару и тянет за собой на веревке микроволновку, подходя к пешеходному переходу. Что происходит дальше, неизвестно, ролик обрывается.

Посмотревшие видео пользователи социальных сетей активно шутят на эту тему. «Подарок любимой на НГ», – отметил один из них. «Надо свою выгулять», – написал другой пользователь.

Просмотров всего: 825

#жизнь #интернет

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