В Благовещенске мужчина «выгулял» микроволновку (видео)

В социальных сетях жители Благовещенска делятся необычным видео. Очевидцы сняли, как в областном центре мужчина «выгуливает» микроволновую печь на веревочке.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Сообщается, что действо происходило на улице Мухина. В какой день велась съемка, не уточняется. Мужчина идет по тротуару и тянет за собой на веревке микроволновку, подходя к пешеходному переходу. Что происходит дальше, неизвестно, ролик обрывается.

Посмотревшие видео пользователи социальных сетей активно шутят на эту тему. «Подарок любимой на НГ», – отметил один из них. «Надо свою выгулять», – написал другой пользователь.