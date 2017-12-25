Китайцы скупают на Байкале землю под нелегальные гостиницы: обзор прессы

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По мнению Путина, у пенсионеров все надежно; в Дании призывают сдавать в зоопарк домашних животных для кормежки хищников; стоимость билета на МКС для одного туриста определили в 40 миллионов. О чем пишут газеты – в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Об этом пишут все

Выступлению Владимира Путина на съезде «Единой России» посвятили свои публикации абсолютно все печатные СМИ, которые попали мне в руки, в том числе «Известия», «Российская газета» и «Комсомольская правда».

Там пишут о том, что лидер государства подверг критике масштабы бедности в стране, заявив, что они являются унизительными и с этим необходимо бороться. Он сказал, что российские власти твердо намерены продолжать активную работу по решению данной важнейшей проблемы. Президент подчеркнул, что залогом устойчивого развития государства является именно благополучие населения. Уделив в своем выступлении внимание пожилым людям, Путин сказал, что нынешние и будущие пенсионеры должны знать, что у них все надежно и стабильно.

Просматривая материалы, вспомнил рассказанный недавно Путиным на всю страну анекдот; лишний раз подумал о том, что у президента с юмором всё в порядке…

Вам статья

Не выпуская из рук «Известия», нашел заметку о том, что «Роскосмос» рассматривает возможность открыть на Международной космической станции отель. Конструкцию научно-энергетического модуля массой 20 тонн, длиной 15,5 метра и объемом 92 кубических метра перестроят под гостиницу, в которой спальная каюта объемом два кубических метра с иллюминатором диаметром 228 миллиметров, а также средствами личной гигиены, тренажерами и доступом к Wi-Fi будет доступна космическим туристам.

В газете еще много подробностей на тему количества таких кают, медобслуживания, питания и развлечений, я отмечу лишь то, что билет на МКС для одного человека, предполагающий нахождение на околоземной орбите в течение одной-двух недель, обойдется в 40 миллионов долларов.

Напишут же такое

На этом серьёзные публикации заканчиваются, всё остальное я помещаю под рубрику «Хоть стой, хоть падай». Ну, согласитесь, разве можно не поместить под таковую заметку о том, что популярного американского актера-симпатяги Мэтта Дэймона потребовали вырезать из картин с его участием только за то, что он в одном из интервью сказал, что не имеет ничего против совместной работы с теми людьми, которых обвинили в сексуальных домогательствах.

Активисты-антисексуалы назвали поведение актера отвратительным и потребовали введения против него секвестиционных санкций. Соответствующую петицию подписали уже более 20 тысяч человек. Точнее, этих самых антисексуалов. Прочитал я об этом в «Аргументах неделi».

Полный абзац

Но вышеприведенная заметка – это цветочки по сравнению с тем, что я прочёл в «Комсомольской правде», «Панораме» и «Собеседнике»! Там написано о том, что два датских зоопарка принимают от местных жителей домашних животных для кормления хищников. Подразумевается, что трапезы львов и тигров будут происходить в присутствии детей – им будут объяснять таким образом, что мир жесток, что сильный уничтожает слабого и что это характерно и для людского сообщества.

Страшно представить, кем вырастут эти детишки.

На посошок

Напоследок тоже «Комсомольская правда», в которой говорится о том, что китайские бизнесмены скупают в Листвянке на Байкале землю под нелегальные гостиницы. Только за этот год они оформили в собственность 27 участков, после чего жители поселка написали петицию в приемную президента, в котором пишут, что весь поселок обклеен объявлениями с иероглифами, а гиды рассказывают туристам, что Байкал – это северное море китайцев, на котором раньше жили их племена, просто временно принадлежит России.

«Два китайца без стеснений вешают на забор баннер, – пишет на своей страничке в соцсетях директор театра авторской песни на Байкале Евгений Кравкль. – С этой сценки год назад началась борьба местных жителей против будущего китайского анклава на нашей земле. В объявлении есть так называемый куар-код. Китайские туристы наводят на него смартфон и получают полную базу данных об участках, которые можно купить на Байкале. Мы не сразу догадались, что происходит…».

Как-то некстати вспомнил, что до перестройки подобное было совершенно невозможно. Но тогда и на фарсовые выборы не тратили миллиарды.