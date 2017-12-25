В Приамурье похолодало: прогноз погоды на 25 декабря

Фото: funpics86.ru

В Амурской области 25 декабря ожидается небольшая облачность, в Тындинском и Зейском районах местами пройдет слабый снег. Ветер подует с севера и северо-запада. В центральных и южных районах его скорость составит 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, на севере – 1-6 метров, с порывами до 10 метров в секунду.

Термометры покажут 17…22 градуса ниже нуля, на севере региона – минус 20…25, местами около минус 30 градусов. В Благовещенске рано утром за окном было 26 градусов мороза. В течение дня в городе установится небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура составит минус 17…19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL