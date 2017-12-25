Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:19 0

В Приамурье похолодало: прогноз погоды на 25 декабря

В Приамурье похолодало: прогноз погоды на 25 декабря
Фото: funpics86.ru

В Амурской области 25 декабря ожидается небольшая облачность, в Тындинском и Зейском районах местами пройдет слабый снег. Ветер подует с севера и северо-запада. В центральных и южных районах его скорость составит 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, на севере – 1-6 метров, с порывами до 10 метров в секунду.

Термометры покажут 17…22 градуса ниже нуля, на севере региона – минус 20…25, местами около минус 30 градусов.

В Благовещенске рано утром за окном было 26 градусов мороза. В течение дня в городе установится небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура составит минус 17…19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 205

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Тепло и слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 24 декабря
Общество

Небольшая облачность: прогноз погоды в Амурской области на 23 декабря

Общество

Около 12 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 23 декабря
Общество 2

Ветер слабый, мороз слабый: прогноз погоды в Амурской области на 22 декабря