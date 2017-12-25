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Александр Козлов назвал малонаселенность Приамурья препятствием для развития

Александр Козлов назвал малонаселенность Приамурья препятствием для развития

Губернатор Амурской области Александр Козлов считает, что малонаселенность мешает региону развиваться быстро. Проблему нужно решать привлечением в Приамурье новых людей. Об этом глава области рассказал журналистам 24 декабря, сообщает «Интерфакс – Дальний Восток».

«У нас очень большие территории, но они мало заселены. И вот эта малая заселенность не дает возможность нашим предпринимателям, минздраву, другим сферам так же быстро развиваться, как на западе нашей страны. Нам нужно больше людей, больше производств, подтянуть социальную инфраструктуру. И мы понимаем, что в нее будут вкладываться там, где будет жить больше людей. При распределении денег всегда учитывается фактор заселенности», – сказал Александр Козлов.

Он отметил положительный эффект для Амурской области от участия в выставке «Дни Дальнего Востока в Москве».

«Это первое такое мероприятие. И оно должно быть в дальнейшем, потому что люди, которые приезжают в Москву с Дальнего Востока, делятся опытом в прямом общении, узнают больше», – подчеркнул губернатор.

По его словам, подобное общение помогает раскрыть потенциал дальневосточных регионов, привлечь в них новых жителей, что в конечном итоге благополучно сказывается на местной экономике.

По мнению заместителя председателя правительства Амурской области Сергея Тырцева, людей на Дальний Восток можно привлечь качеством жизни.

«Для того чтобы люди хотели сюда ехать, нужно дать достойную высокооплачиваемую работу, нужно дать качественные условия жизни, то есть дать социальную инфраструктуру, которая будет соответствовать тому, чтобы люди отсюда не уезжали, имели возможность качественно проводить время, приезжали строить сюда заводы и предприятия, а их дети оставались здесь жить. Если это будет, значит, Дальний Восток будет развиваться», – сообщил Сергей Тырцев.

Министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат отметил, что одним из факторов привлечения людей на Дальний Восток становится дальневосточный гектар.

«Мы рады, что приняли участие в этой выставке. Это уникальная возможность показать москвичам, гостям столицы как живет, за счет чего развивается, как будет жить Амурская область. Ну и, конечно же, это возможность получить дальневосточный гектар. Прямо во время выставки на своем стенде мы выдали 11 гектаров. Это немного, но зато сколько людей прошло, мы их услышали, они нас услышали. Получили интересные предложения о том, чем можно заниматься на гектаре. Цель выставки – не в количестве выданных гектаров, а именно в том, чтобы рассказать о нашей области. У нас это получилось», – сказал Сергей Ховрат.

По мнению Александра Козлова, получение земли жителями центральной части России – один из факторов развития Приамурья.

«Главное, дальневосточный гектар дает возможность приобрести землю, не потратив на это деньги, люди будут вкладывать средства только в ее освоение. Уверен, что человек, который станет обладателем земельного участка, останется жить у нас в регионе», – сказал губернатор.

Выставка «Дни Дальнего Востока в Москве» проходила с 8 по 16 декабря на Тверской площади и в «Экспоцентре».

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#губернатор

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Лютцов

    Лютцов
    49 минут назад

    Мало народа...

    Привлечь людей качеством жизни...



    Ну да, ну да - самые высокие налоги принятые МЕСТНОЙ властью, так и способствуют привлечению людей, так и повышают качество жизни...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    36 минут назад

    качество жизни повышайте простого населения и люди сами сюда приедут.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    29 минут назад

    Все для населения и народа, ценник прет, зарплаты средние только на бумаги, гектар не кому не нужен, огороды нет возможности у стариков обрабатывать, кто работает на земле те имеют сотни, тысячи гектар земли.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    19 минут назад

    у этих во всём люди виноваты, ну... мало их, не плодятся, паразиты.

  • Oldlord

    Oldlord
    12 минут назад

    Страшно далеки они от народа! ©

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 минут назад

    Это прям СУПЕР вывод!.. Браво!.. надо же?!..

    в России 146 млн. граждан

    из низ 33 млн. - Б.джетники (армия, полиция, чиновники, врачи, учителя и пр.)

    33 млн. - пенсионеры по старости

    27 млн. - дети до 18 лет

    (я не считал сюда инвалидов и безработных)

    + 1,3 млн.км автомобильных дорог.. и инфраструктура.

    итого 33+33+27 = 93... 146-93 = 53... Вывод - 53 млн. граждан содержат трудовой деятельностью 93 млн. человек.

    вопросы,

    Если же налог, это взимание части средств с дохода, то где тот предел процентного соотношения экономически активных людей, приносящих доход с деятельности, к объёму того, что и кого необходимо содержать с налога (протяжённости дорог, количеству бюджетников, армии, полиции, чиновников, инфраструктуры)?

    Что такое интенсивный метод развития и экстенсивный?

    Если предприятие приносит прибыл (возьмём её в 100%), то почему должно быть верным продать это предприятие в частную собственность, оставив за собой право взимать в виде налога лишь часть от этой суммы?

    Какую модернизацию или реформирование (оптимизацию) должен осуществить новый, частный владелец, чтобы поступления с налога превысили сумму ранее получаемого дохода?

    Вообще-то в рынке ТОЛЬКО так,

    В условиях частной собственности на средства производства и существующей системы налогообложения у Правительства возможны лишь следующие пути решения:

    Увеличение числа экономически активного населения путём его прироста как естественного, так и посредствам трудовой миграции, или повышению пенсионного возраста и (или) снижение возрастного порога начала трудовой деятельности.

    Сокращение объёма прямого обслуживания с налога инфраструктуры (детские сады, образование, медицина), введение новых видов платы (страховых сборов) на профильные виды деятельности относящихся к соответствующей инфраструктуре. Расширение косвенных налогов (сборы, страхование, акциз, пошлины, дорожный сбор) или изменение формулы расчёта существующего налога (таких как налог на право жить (имущественный налог + налог с дохода), налог на здоровье, налог на смерть и т.п.)

    Увеличение дохода государства путём увеличения объёма и суммы сделок, посредствам экономической и (или) военной экспансии в соседние (и далее за ними) страны. ﻿

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Сергей Труш

    у этих во всём люди виноваты, ну... мало их, не плодятся, паразиты.



    Надо обложить налогом за малодетность! )))



  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Oldlord

    Сергей Труш

    у этих во всём люди виноваты, ну... мало их, не плодятся, паразиты.



    Надо обложить налогом за малодетность! )))



    И повысить оплату за детсад.

  • HNIC

    HNIC
    8 минут назад

    56 рублей за литр бензина в Новом году!!! Осталось немного населения времени.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 минут назад

    налог на холостяков надо бахнуть)))50% от дохода.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 минуты назад

    vertex

    Oldlord

    Сергей Труш

    у этих во всём люди виноваты, ну... мало их, не плодятся, паразиты.



    Надо обложить налогом за малодетность! )))



    И повысить оплату за детсад.



    И педиатров сделать платными!



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