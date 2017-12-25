Александр Козлов назвал малонаселенность Приамурья препятствием для развития

«У нас очень большие территории, но они мало заселены. И вот эта малая заселенность не дает возможность нашим предпринимателям, минздраву, другим сферам так же быстро развиваться, как на западе нашей страны. Нам нужно больше людей, больше производств, подтянуть социальную инфраструктуру. И мы понимаем, что в нее будут вкладываться там, где будет жить больше людей. При распределении денег всегда учитывается фактор заселенности», – сказал Александр Козлов.

Он отметил положительный эффект для Амурской области от участия в выставке «Дни Дальнего Востока в Москве».

«Это первое такое мероприятие. И оно должно быть в дальнейшем, потому что люди, которые приезжают в Москву с Дальнего Востока, делятся опытом в прямом общении, узнают больше», – подчеркнул губернатор.

По его словам, подобное общение помогает раскрыть потенциал дальневосточных регионов, привлечь в них новых жителей, что в конечном итоге благополучно сказывается на местной экономике.

По мнению заместителя председателя правительства Амурской области Сергея Тырцева, людей на Дальний Восток можно привлечь качеством жизни.

«Для того чтобы люди хотели сюда ехать, нужно дать достойную высокооплачиваемую работу, нужно дать качественные условия жизни, то есть дать социальную инфраструктуру, которая будет соответствовать тому, чтобы люди отсюда не уезжали, имели возможность качественно проводить время, приезжали строить сюда заводы и предприятия, а их дети оставались здесь жить. Если это будет, значит, Дальний Восток будет развиваться», – сообщил Сергей Тырцев.

Министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат отметил, что одним из факторов привлечения людей на Дальний Восток становится дальневосточный гектар.

«Мы рады, что приняли участие в этой выставке. Это уникальная возможность показать москвичам, гостям столицы как живет, за счет чего развивается, как будет жить Амурская область. Ну и, конечно же, это возможность получить дальневосточный гектар. Прямо во время выставки на своем стенде мы выдали 11 гектаров. Это немного, но зато сколько людей прошло, мы их услышали, они нас услышали. Получили интересные предложения о том, чем можно заниматься на гектаре. Цель выставки – не в количестве выданных гектаров, а именно в том, чтобы рассказать о нашей области. У нас это получилось», – сказал Сергей Ховрат.

По мнению Александра Козлова, получение земли жителями центральной части России – один из факторов развития Приамурья.

«Главное, дальневосточный гектар дает возможность приобрести землю, не потратив на это деньги, люди будут вкладывать средства только в ее освоение. Уверен, что человек, который станет обладателем земельного участка, останется жить у нас в регионе», – сказал губернатор.

Выставка «Дни Дальнего Востока в Москве» проходила с 8 по 16 декабря на Тверской площади и в «Экспоцентре».