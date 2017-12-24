Снежный городок в Белогорске открыли народными гуляниями (фото)

Фото пресс-службы главы Белогорска

В Белогорске на площади имени 30-летия Победы открыли снежный городок. Несмотря на 25-градусный мороз на праздник пришли более 300 зрителей.

«Веселые скоморохи вместе с дружком «Барбоскиным» провели для собравшихся увлекательные, подвижные игры. Зрители стали участниками массовой музыкальной зарядки. Желающие сыграли в «Футбольную эстафету» и посоревновались в конкурсе «Шаропрыги», – рассказала директор Центра культурного развития Татьяна Леснова.

Главные персонажи праздника Дед Мороз и Снегурочка приехали на площадь на сказочных санях, запряженных лошадью. Они поздравили всех с наступающим Новым годом, провели хоровод вокруг 15-метровой ели и объявили снежный городок открытым. Для зрителей выступили воспитанники «Компании Твикс», «Грация» и Альбина Гуляева.

В этом году оформление снежного городка в Белогорске посвятили Чемпионату мира по футболу-2018 года. Главную новогоднюю площадку города украшают 8 снежных фигур.

Почетное место занимают Дед Мороз и Снегурочка, ансамблю снежных скульптур дополняют фигуры деда рыбака, золотой рыбки, медведя с Машей, лисы и символа следующего года по восточному календарю – собаки. Все персонажи изображены с футбольными мячами. Также на площади изготовлена снежная фигура официального талисмана Чемпионата – волк Забивака. Для детей на площади подготовили две снежные горки, одна из которых построена в виде большого футбольного мяча.

Также в снежном городке установлен пятискатный игровой комплекс «Зимняя горка», новогодняя ель и светящаяся фотозона «Олени с санями». Строительство снежного городка обошлось городскому бюджету в 700 тысяч рублей.