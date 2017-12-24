В пожаре в многоквартирном доме в Серышеве погиб человек (видео)

Фото очевидца

В Серышеве серьезный пожар произошел 24 декабря в многоквартирном доме. На первом этаже огонь полностью уничтожил одну из квартир. Есть погибший.

Видео горящей квартиры в редакцию Амур.инфо прислали очевидцы. На кадрах видно, что из окон вырываются языки пламени, периодически раздаются хлопки, напоминающие взрывы. К моменту прибытия пожарных жилье горело открытым пламенем.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Чехова поступило в 15:20. На место выехало 2 отделения 63 пожарной части поселка Серышево.

«По прибытии пожарных формирований из квартиры на первом этаже шел густой черный дым. Две комнаты повреждены. Причины и обстоятельства пожара выясняются. На месте работают специалисты отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Серышевскому району», – рассказали в пресс-службе амурского управления МЧС России.

С огнем боролись 6 человек. Ликвидировать открытое горение им удалось к 15:47.

Известно, что в огне погиб мужчина. Местные жители рассказали, что в квартире, где произошел пожар, частыми гостями были люди, ведущие асоциальный образ жизни.