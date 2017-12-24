Международный хоккейный турнир «Кубок дружбы» прошел в Благовещенске

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В рамках программы «Добрый лед» в столице Приамурья прошел международный хоккейный турнир с участием российских и китайских команд. Китай представляли две команды, Россию – четыре.

«Лев» и «Летающие тигры» – в Благовещенск на турнир по хоккею приехали две команды из Китая. Россию на «Кубке дружбы» представляли «Илим» из Усть-Илимска Иркутской области, «Трансбункер» из поселка Ванино Хабаровского края, «Союз» из Свободного и «Форвард» из Благовещенска. На лед вышли игроки 2007-2008 годов рождения.

Китайских хоккеистов в Благовещенск пригласили федерация хоккея Амурской области и руководство Благотворительного фонда Елены и Геннадия.

«Очень хорошо, что вы все собрались на этот «Кубок дружбы», я уверен – такие соревнования станут доброй спортивной традицией. Сегодня нет победителей и побежденных, ведь вы все в хоккее, я значит вы сильные! Отдельные слова благодарности я хочу сказать родителям юных хоккеистов. Вы не только воспитываете настоящих мужчин, но и вносите огромный вклад в развитие хоккея в Амурской области», – поприветствовал на церемонии награждения участников турнира губернатор Амурской области Александр Козлов.

Первое место в турнире второй год подряд одержала команда «Трансбункер», вторыми стали ребята из «Форварда», третье место завоевал «Союз». Кроме кубков победителям, Александр Козлов вручил награды лучшим игрокам каждой команды. Все участники получили сладкие новогодние подарки.