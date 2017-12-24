Штрафы и индексации: что изменится в жизни россиян с нового года

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Повышение МРОТ и индексация пенсий

Размер минимальной заработной платы с начала 2018 года в России в очередной раз увеличится. Она должна будет составлять 85 % от установленного в стране прожиточного минимума. Во второй половине 2017 года МРОТ в России составил 7 800 рублей, а 1 января 2018 года его размер увеличится до 9 489 рублей.

На 4 % планируется увеличить зарплаты бюджетников. Также повышение затронет всех, кто работает в государственных органах, казенных, бюджетных и автономных учреждениях . К примеру, в дворцах культуры, кинотеатрах, спорткомплексах, строительных организациях, состоящих на бюджетном обеспечении. Повысят и зарплату военных.

Пенсионеров ждет индексация. В январе 2018 года она составит 3,7 %, а в апреле 2018 года планируется проиндексировать пенсии на 4,1 %. Коснется повышение только неработающих пенсионеров, которые не получают страховые выплаты.

Мессенджеры по паспорту

Пользоваться мессенджерами с 1 января 2018 года не смогут те, кто желает сохранить свою анонимность. Общение станет возможно только после того, как будет идентифицирована личность пользователя по абонентскому номеру.

Нововведения для автолюбителей

В три раза с января 2018 года вырастут штрафы за тонировку. По закону нарушением считается тонировка лобового стекла со световым пропусканием до 75 % включительно и до 70 % если это боковые стекла. В случае, если тонировка оказалась темнее, на первый раз водителю придется заплатить 1,5 тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей. Если нарушителя поймают повторно – штраф вырастет до 5 тысяч рублей.

Появятся «зоны успокоенного движения» во дворах и на территориях, где скорость ограничена 10-20 километров в час. В таких зонах приоритетом при переходе дороги будут пользоваться пешеходы в любом удобном для них месте.

Новые меры воздействия на должников и повышение акцизов

В 2018 году судебные приставы получат право приходить к автолюбителям, накопившим штрафов больше чем на 10 тысяч рублей. Одна из новых мер воздействия ­– лишение должника водительского удостоверения.

1 января 2018 года на 50 копеек за литр повысятся акцизы на топливо. Эксперты ожидают, что бензин на заправках в результате подорожает примерно на 60 копеек. Повторно также на 50 копеек акцизы повысятся в апреле.

Новые ОСАГО

На бланки полисов ОСАГО нанесут специальный QR-код. С его помощью на сайте страховщиков можно будет узнать максимально подробную информацию о договоре страхования. Также можно будет уточнить размер страховой премии и узнать точный принцип ее расчета.

При заключении договора ОСАГО автолюбители получат больше времени «на подумать». По действующим правилам, если человеку при заключении договора страхования были навязаны ненужные услуги, он может отказаться от них в течение пяти календарных дней с момента заключения договора. До двух недель этот период увеличится с 1 января 2018 года.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» с начала 2018 года начнет напрямую страховщикам отправлять данные о ДТП. Оформить документы по европротоколу можно будет и без сотрудников Госавтоинспекции.