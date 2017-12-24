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сегодня, 13:11 3

РБК: кого выдвинули партии в президенты России

РБК: кого выдвинули партии в президенты России
Фото: ruinformer.com

Со своими кандидатами на выборах президента России определился ряд политических партий. РБК приводит фото уже известных кандидатов.

Избирательная кампания в России стартовала после соответствующего решения Совета Федерации. Выбирать главу государства россияне будут 18 марта 2018 года. Член ЦИК Евгений Шевченко рассказал, что в комиссию уже поступило 29 уведомлений о выдвижении в президенты: 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты России делегаты II съезда партии «Гражданская инициатива». 96 делегатов проголосовали за ее кандидатуру, семь голосов было подано против.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

57-летнего директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты выдвинула КПРФ на 17-м съезде в субботу, 23 декабря. ​

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Партия роста на внеочередном съезде выдвинула кандидатом в президенты председателя партии, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. 76 участников съезда проголосовали за него, двое – против.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Кандидатом на президентские выборы съезд партии «Яблоко» 22 декабря выдвинул сооснователя партии Григория Явлинского. За него проголосовали 98 членов партии, против — четверо.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

16 декабря на внеочередном съезде партия «Альянс зеленых» выдвинула своего кандидата на выборах президента – Эльвиру Агурбаш​.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Съезд ЛДПР 20 декабря выдвинул Владимира Жириновского кандидатом в президенты России.

Фото: Михаил Фролов / PhotoXpress

​Съезд партии «Российский общенародный союз» выдвинул лидера партии Сергея Бабурина кандидатом на президентских выборах в 2018 году.

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#выборы #партии #политика

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    8 часов назад

    Если хотите подать свой голос против нынешнего диктаторского режима Путина. Один выход! Голосовать за Собчак. Все остальные кандидаты, это Путинские подставы, типа все честно. Не кто из них реально не хочет быть президентом. Обычные клоуны. Каждый раз одни и те же рожи.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    8 часов назад

    КПРФ, ЛДПР, ЯБЛОКО И.Т.Д. все это такая лажа! В стране откровенный диктаторский режим, слава богу, что хоть не стреляют. Путин поставлен Американцами, изнутри развалить все, что можно. Другого обьяснения его вражеского отношения к своим людям я не вижу. Вся его команда работает на свой карман. СМИ выдает наглую ложь его успехов, успехов страны. ИХ НЕТ!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    8 часов назад

    СМОТРИТЕ ОТР. Больше нет честных. Все остальные, это шестерки Путина.

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