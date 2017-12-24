РБК: кого выдвинули партии в президенты России
Со своими кандидатами на выборах президента России определился ряд политических партий. РБК приводит фото уже известных кандидатов.
Избирательная кампания в России стартовала после соответствующего решения Совета Федерации. Выбирать главу государства россияне будут 18 марта 2018 года. Член ЦИК Евгений Шевченко рассказал, что в комиссию уже поступило 29 уведомлений о выдвижении в президенты: 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Журналистку и телеведущую Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты России делегаты II съезда партии «Гражданская инициатива». 96 делегатов проголосовали за ее кандидатуру, семь голосов было подано против.
Фото: Александр Щербак / ТАСС
57-летнего директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты выдвинула КПРФ на 17-м съезде в субботу, 23 декабря.
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Партия роста на внеочередном съезде выдвинула кандидатом в президенты председателя партии, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. 76 участников съезда проголосовали за него, двое – против.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Кандидатом на президентские выборы съезд партии «Яблоко» 22 декабря выдвинул сооснователя партии Григория Явлинского. За него проголосовали 98 членов партии, против — четверо.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
16 декабря на внеочередном съезде партия «Альянс зеленых» выдвинула своего кандидата на выборах президента – Эльвиру Агурбаш.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Съезд ЛДПР 20 декабря выдвинул Владимира Жириновского кандидатом в президенты России.
Фото: Михаил Фролов / PhotoXpress
Съезд партии «Российский общенародный союз» выдвинул лидера партии Сергея Бабурина кандидатом на президентских выборах в 2018 году.
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