РБК: кого выдвинули партии в президенты России

Фото: ruinformer.com

Избирательная кампания в России стартовала после соответствующего решения Совета Федерации. Выбирать главу государства россияне будут 18 марта 2018 года. Член ЦИК Евгений Шевченко рассказал, что в комиссию уже поступило 29 уведомлений о выдвижении в президенты: 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты России делегаты II съезда партии «Гражданская инициатива». 96 делегатов проголосовали за ее кандидатуру, семь голосов было подано против.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

57-летнего директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты выдвинула КПРФ на 17-м съезде в субботу, 23 декабря. ​

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Партия роста на внеочередном съезде выдвинула кандидатом в президенты председателя партии, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. 76 участников съезда проголосовали за него, двое – против.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Кандидатом на президентские выборы съезд партии «Яблоко» 22 декабря выдвинул сооснователя партии Григория Явлинского. За него проголосовали 98 членов партии, против — четверо.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

16 декабря на внеочередном съезде партия «Альянс зеленых» выдвинула своего кандидата на выборах президента – Эльвиру Агурбаш​.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Съезд ЛДПР 20 декабря выдвинул Владимира Жириновского кандидатом в президенты России.

Фото: Михаил Фролов / PhotoXpress

​Съезд партии «Российский общенародный союз» выдвинул лидера партии Сергея Бабурина кандидатом на президентских выборах в 2018 году.