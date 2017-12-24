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В Чигирях водитель не справился с управлением и влетел в столб: есть пострадавший (видео)

В Чигирях водитель не справился с управлением и влетел в столб: есть пострадавший (видео)
Фото очевидца

Авария произошла в селе Чигири в первой половине дня 24 декабря. Иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в столб. Известно, что пострадал пассажир.

С дороги по улице Центральной на выезде из Чигирей вылетел автомобиль. В машине на момент ДТП были двое мужчин. Водитель не пострадал, а пассажир 1994 года рождения получил травмы ног. С места аварии его увез очевидец ДТП.

«Я пострадавшего в областную больницу увез. Это же сельская местность, там скорая должна была с Волкова что ли выезжать. Мы немного подождали, и я его повез. Скорее всего, у него переломы есть, потому что он не мог опираться на ноги, пришлось на руках нести», – рассказал Иван Коновалов.

Иван рассказал, что только за последнее время он стал очевидцем нескольких аварий именно на этом участке дороги. Перед поворотом, по словам местного жителя, нет никаких ограничений скорости.

«Именно в этом месте и в этот столб вчера влетела машина. И до этого были аварии здесь», – рассказал житель Чигирей.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Благовещенску и Благовещенскому району подтвердили факт аварии 24 декабря в Чигирях. На месте работают инспекторы.

Просмотров всего: 2323

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    9 часов назад

    Столб пора уже наградить

  • Hirurg

    Hirurg
    9 часов назад

    Генрих VI 25 минут назад

    Столб пора уже наградить

    А вы юморист однако! Прям шуточки за 1000!

  • lev4ik

    lev4ik
    8 часов назад

    Х.з.,на видео-асфальт,не скользко,дорога прямая,если нормально ехать,- на зимней резине,трезвому,не топить под сотню,смотреть на дорогу и держать руль руками- что могло заставить в столб свернуть?

  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад

    lev4ik

    - что могло заставить в столб свернуть?



    В этом месте нередко так происходит. В том числе и со смертельными исходами.

    ГАИ ставить знак "опасный поворот" не желает из принципа.

    А лохи продолжают ошибаться и вылетать раз за разом. Ведь никто из улетевших, не делится новоприобретенным опытом.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Mainer

    В этом месте нередко так происходит. В том числе и со смертельными исходами.

    ГАИ ставить знак "опасный поворот" не желает из принципа.

    А лохи продолжают ошибаться и вылетать раз за разом. Ведь никто из улетевших, не делится новоприобретенным опытом.



    Есличо, то ГАИ не ставит дорожные знаки!



    Иномарка вылетела



    А нефиг летать!

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    6 часов назад

    Mainer

    lev4ik

    - что могло заставить в столб свернуть?



    В этом месте нередко так происходит. В том числе и со смертельными исходами.

    ГАИ ставить знак "опасный поворот" не желает из принципа.

    А лохи продолжают ошибаться и вылетать раз за разом. Ведь никто из улетевших, не делится новоприобретенным опытом.



    Может как раз лохи не улетают. Улетают типа "крутые гончеги" без мозгов.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    6 часов назад

    Генрих VI

    Столб пора уже наградить



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