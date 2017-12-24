В Чигирях водитель не справился с управлением и влетел в столб: есть пострадавший (видео)

Фото очевидца

Авария произошла в селе Чигири в первой половине дня 24 декабря. Иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в столб. Известно, что пострадал пассажир.

С дороги по улице Центральной на выезде из Чигирей вылетел автомобиль. В машине на момент ДТП были двое мужчин. Водитель не пострадал, а пассажир 1994 года рождения получил травмы ног. С места аварии его увез очевидец ДТП.

«Я пострадавшего в областную больницу увез. Это же сельская местность, там скорая должна была с Волкова что ли выезжать. Мы немного подождали, и я его повез. Скорее всего, у него переломы есть, потому что он не мог опираться на ноги, пришлось на руках нести», – рассказал Иван Коновалов.

Иван рассказал, что только за последнее время он стал очевидцем нескольких аварий именно на этом участке дороги. Перед поворотом, по словам местного жителя, нет никаких ограничений скорости.

«Именно в этом месте и в этот столб вчера влетела машина. И до этого были аварии здесь», – рассказал житель Чигирей.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Благовещенску и Благовещенскому району подтвердили факт аварии 24 декабря в Чигирях. На месте работают инспекторы.