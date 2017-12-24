Амурская область в лидерах по привлечению инвестиций

В тройку лидеров среди субъектов ДФ по привлечению инвестиций вошла Амурская область. За 2017 год в экономику области привлекли более 150 миллиардов рублей.

Сумма привлеченных в 2017 году инвестиций превысила показатели прошлого года на 30 миллиардов. Из них 1,2 миллиарда рублей получили в результате работы Амурского агентства по привлечению инвестиций.

«Самый мелкий проект – цех по производству облицовочного кирпича в Белогорске, крупный – завод металлоконструкций в Свободном. Проекты обеспечат создание порядка 500 новых рабочих мест», – пояснил директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

Задача агентства – помогать инвесторам на всех этапах, начиная от формулировки идеи до её воплощения. На сопровождение в агентство за год обратились 56 предпринимателей: в ТОР «Белогорск» появились предприятия по переработке древесины и масел, еще 6 проектов готовятся получить статус резидента ТОР.

«Основная цель создания агентства – работа с нашим малым и средним бизнесом. Ведомство помогает амурскому бизнесу понять, где разместить свое производство, как упаковать проект для получения статуса резидента опережающего развития, как получить меры поддержки», – рассказала министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Подать заявку на сопровождение предприниматели Приамурья могут через инвестпортал, сообщает Минвостокразвития. Интернет-ресурс вошел в тройку победителей по рейтингу Рунета среди некоммерческих и государственных организаций. Сайт посетили уже более 36 тысяч пользователей.