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сегодня, 11:02 19

«Единая Россия» поддержала выдвижение на пост президента Владимира Путина

«Единая Россия» поддержала выдвижение на пост президента Владимира Путина
Фото пресс-службы амурского отделения партии «Единая Россия»

Главной темой XVII съезда «Единой России» стали предстоящие в 2018 году выборы. Секретарь Амурского отделения «Единой России» Павел Тихончук назвал Владимира Путина «общенациональным лидером, политиком, которого поддерживает подавляющее большинство жителей страны».

«Особенностью съезда во второй день работы стало обсуждение роли правящей партии в предстоящих выборах президента России, которые состоятся уже в марте следующего года. Съезд "Единой России" поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ», – сообщает пресс-служба амурского отделения партии.

«Владимир Владимирович Путин, бесспорно, сегодня является общенациональным лидером, политиком, которого поддерживает подавляющее большинство жителей страны. И предвыборная программа президента станет программой для действия партии "Единая Россия" после 18 марта 2018 года», – сказал секретарь амурского отделения «Единой России» Павел Тихончук.

Делегацию Амурской области на съезде представляли два избранных делегата – генеральный директор АО «Амурстрой», секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Благовещенске Александр Синьков и мэр города Белогорска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Мелюков. Также в работе съезда принимали участие члены Генерального совета партии «Единая Россия» – директор школы № 5 города Благовещенска Елена Зубрицкая и директор школы села Максимовка Октябрьского района Сергей Капалин. Приглашенными делегатами стали секретарь амурского регионального отделения партии «Единая Россия», ректор Дальневосточного государственного аграрного университета Павел Тихончук; заместитель секретаря амурского отделения партии по проектной деятельности, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Амурской области Татьяна Фарафонтова; мэр города Благовещенска Валентина Калита; заместитель секретаря Амурского отделения партии, руководитель регионального исполнительного комитета Елена Ковальская и руководитель регионального отделения «Молодой гвардии "Единой России"» Алексей Безруков.

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил партийцам рассмотреть возможность оптимизации части партийных проектов. Обсудили также изменения в схему предварительного голосования, так называемого праймериз. Единую схему предложили применить во всех населенных пунктах, где живет больше тысячи человек.

«Единая Россия» должна сделать все, чтобы обеспечить 100-процентное соответствие своих предвыборных списков результатам предварительного голосования. От этого зависит доверие наших избирателей», – подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев.

На съезде единороссы также традиционно подвели итоги своей работы за год.

Просмотров всего: 445

#выборы #партии #политика

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    11 часов назад

    ну что -прям все единогласно чтоли?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    11 часов назад

    Сходка братков. 20 лет эта партия страну в яму загоняет. Чудеса!

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    10 часов назад

    А у них был выбор?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    10 часов назад

    Главное чтобы Труш и ему подобные, когда пойдут в очередной раз голосовать за царя, понимали на какую партию царь опирается.

    А то ведь опять шесть лет будет ныть, что его прессует едросня, а он не знает кому пойти набить рожу за это!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    8 часов назад

    Интересно.

    А появление на сцене Грудинина действо по сценарию , или досадная неожиданност для ЕР?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    7 часов назад

    Это в роскосмосе может случится досадная неожиданность. А на политическом поле даже мышь без разрешения не пикнет.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    6 часов назад



    «Единая Россия» поддержала выдвижение на пост президента Владимира Путина



    детский сад

  • Кот Василий

    Кот Василий
    6 часов назад

    artur-cyrybko

    Сходка братков. 20 лет эта партия страну в яму загоняет. Чудеса!



    Бгггг. И ни как не загонит. Страна только выползакт и выползает. Вопреки Путину. Бгггг. Доплзла уже до экспорта зерна и мирового лидера. Бгггг

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    6 часов назад

    Кот Василий

    artur-cyrybko

    Сходка братков. 20 лет эта партия страну в яму загоняет. Чудеса!



    Бгггг. И ни как не загонит. Страна только выползакт и выползает. Вопреки Путину. Бгггг. Доплзла уже до экспорта зерна и мирового лидера. Бгггг



    ключевое слово ползет

    остальные страны идут

  • Кот Василий

    Кот Василий
    5 часов назад

    Мартин Остин

    Кот Василий

    artur-cyrybko

    Сходка братков. 20 лет эта партия страну в яму загоняет. Чудеса!



    Бгггг. И ни как не загонит. Страна только выползакт и выползает. Вопреки Путину. Бгггг. Доплзла уже до экспорта зерна и мирового лидера. Бгггг



    ключевое слово ползет

    остальные страны идут



    Идут. В жопу. Бодрым семимильным шагом

  • NEOS

    NEOS
    5 часов назад

    Кот Василий

    Мартин Остин

    Кот Василий

    artur-cyrybko

    Сходка братков. 20 лет эта партия страну в яму загоняет. Чудеса!



    Бгггг. И ни как не загонит. Страна только выползакт и выползает. Вопреки Путину. Бгггг. Доплзла уже до экспорта зерна и мирового лидера. Бгггг



    ключевое слово ползет

    остальные страны идут



    Идут. В жопу. Бодрым семимильным шагом



    Ты это сейчас о чём, гога? Не ленись! Открой мировую статистику! И посмотри куды, на какое место по уровню жизни и смерти затащил Россию твой плешивый бог) поэтому, все вы, дешёвые клоуны давно уже политического банкрота) настанет миг, когда народ, таки, увидит воочию всю безобразную наготу голого *короля воров*...и тогда тебе лучше не попадаться...впрочем, ты же переобуешься?! тебе не впервой!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    4 часа назад

    Ну что,до Ким Ир Сена чуток осталось и хлопать будем с остервенением!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    NEOS
    Кот Василий

    Мартин Остин

    Кот Василий

    artur-cyrybko

    Сходка братков. 20 лет эта партия страну в яму загоняет. Чудеса!



    Бгггг. И ни как не загонит. Страна только выползакт и выползает. Вопреки Путину. Бгггг. Доплзла уже до экспорта зерна и мирового лидера. Бгггг



    ключевое слово ползет

    остальные страны идут



    Идут. В жопу. Бодрым семимильным шагом



    Ты это сейчас о чём, гога? Не ленись! Открой мировую статистику! И посмотри куды, на какое место по уровню жизни и смерти затащил Россию твой плешивый бог) поэтому, все вы, дешёвые клоуны давно уже политического банкрота) настанет миг, когда народ, таки, увидит воочию всю безобразную наготу голого *короля воров*...и тогда тебе лучше не попадаться...впрочем, ты же переобуешься?! тебе не впервой!


    +100500 Такие первыми побегут с тонущего корабля. ЕР надо было выступить против ВВП, тогда народ пожалеет и поддержит.

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Удачи на выборах !!! Надеюсь , что все будет так как должно быть !!!!

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Кот Василий

    artur-cyrybko

    Сходка братков. 20 лет эта партия страну в яму загоняет. Чудеса!



    Бгггг. И ни как не загонит. Страна только выползакт и выползает. Вопреки Путину. Бгггг. Доплзла уже до экспорта зерна и мирового лидера. Бгггг



    дык в стране кормить некого,мяса,коров ,свиней нету. покупаем бразильское да аргентинское,потому как дешевле.

    и пшеницу гонят фуражную,низкого качества,на комр.

    короче аграрно-энергетиченская мегадержава.

    гордость,блин

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Nebo

    Удачи на выборах !!! Надеюсь , что все будет так как должно быть !!!!



    да тут ясно сразу кто будет президентом,успокойтесь. еще 6 лет стабильности ,и бензин по 50. вследствии чего макароны по 60 за пачку,проезд по 25,и +10% к продуктам в магазинах.

    так и должно быть.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Алекс К

    Nebo

    Удачи на выборах !!! Надеюсь , что все будет так как должно быть !!!!



    да тут ясно сразу кто будет президентом,успокойтесь. еще 6 лет стабильности ,и бензин по 50. вследствии чего макароны по 60 за пачку,проезд по 25,и +10% к продуктам в магазинах.

    так и должно быть.



    Ваши ожидания слишком занижены ибо аппетиты друганов вовы гораздо выше чем вы себе это можете представить. К тому же они как известно растут в процессе проедания страны.

    Чем старше вова тем вероятность прекращения его царствования по тем , или иным причинам возрастает. А это означает для них конец халявы. Оттого хапать они будут и ртом и задом ибо больше им так не свезёт по жизни никогда. Просрать такую страну....

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    ..

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

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