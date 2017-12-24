«Единая Россия» поддержала выдвижение на пост президента Владимира Путина

Фото пресс-службы амурского отделения партии «Единая Россия»

Главной темой XVII съезда «Единой России» стали предстоящие в 2018 году выборы. Секретарь Амурского отделения «Единой России» Павел Тихончук назвал Владимира Путина «общенациональным лидером, политиком, которого поддерживает подавляющее большинство жителей страны».

«Особенностью съезда во второй день работы стало обсуждение роли правящей партии в предстоящих выборах президента России, которые состоятся уже в марте следующего года. Съезд "Единой России" поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ», – сообщает пресс-служба амурского отделения партии.

«Владимир Владимирович Путин, бесспорно, сегодня является общенациональным лидером, политиком, которого поддерживает подавляющее большинство жителей страны. И предвыборная программа президента станет программой для действия партии "Единая Россия" после 18 марта 2018 года», – сказал секретарь амурского отделения «Единой России» Павел Тихончук.

Делегацию Амурской области на съезде представляли два избранных делегата – генеральный директор АО «Амурстрой», секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Благовещенске Александр Синьков и мэр города Белогорска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Мелюков. Также в работе съезда принимали участие члены Генерального совета партии «Единая Россия» – директор школы № 5 города Благовещенска Елена Зубрицкая и директор школы села Максимовка Октябрьского района Сергей Капалин. Приглашенными делегатами стали секретарь амурского регионального отделения партии «Единая Россия», ректор Дальневосточного государственного аграрного университета Павел Тихончук; заместитель секретаря амурского отделения партии по проектной деятельности, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Амурской области Татьяна Фарафонтова; мэр города Благовещенска Валентина Калита; заместитель секретаря Амурского отделения партии, руководитель регионального исполнительного комитета Елена Ковальская и руководитель регионального отделения «Молодой гвардии "Единой России"» Алексей Безруков.

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил партийцам рассмотреть возможность оптимизации части партийных проектов. Обсудили также изменения в схему предварительного голосования, так называемого праймериз. Единую схему предложили применить во всех населенных пунктах, где живет больше тысячи человек.

«Единая Россия» должна сделать все, чтобы обеспечить 100-процентное соответствие своих предвыборных списков результатам предварительного голосования. От этого зависит доверие наших избирателей», – подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев.

На съезде единороссы также традиционно подвели итоги своей работы за год.